Drake Apollo Show suspendu alors que le ventilateur tombe du balcon du 2e étage

Le deuxième spectacle de Drake à l’Apollo s’est brusquement arrêté après qu’un ventilateur est tombé du balcon du 2e étage et a atterri sur la foule en dessous.

Le week-end dernier, Drake a finalement tenu sa promesse de présenter un spectacle intime au célèbre théâtre Apollo de New York. Les spectacles ont été initialement annoncés en octobre et devaient avoir lieu début novembre. Au début, Drake les a repoussés jusqu’en décembre afin de rendre hommage à Takeoff. Décembre est venu et est reparti et The Boy a reprogrammé les spectacles une fois de plus, mais ce week-end, ils ont finalement eu lieu. Drake a fermé l’Apollo la première nuit aux côtés d’un Dipset et de 21 Savage réunis.

Hier soir, New York a emballé l’Apollo pour la deuxième nuit des émissions gratuites SiriusXM de Drake. La deuxième nuit a eu ses propres surprises comme la première nuit avec Drake faisant sortir Lil Uzi Vert pour bénir la foule.

Après la performance d’Uzi, Drake a pris le temps d’offrir ses fleurs à l’artiste de Philadelphie. Drake a félicité Uzi pour avoir toujours été authentique et s’être enregistré sans rien demander en retour.

Le moment le plus fou de Night 2 est peut-être venu sous la forme d’un ventilateur tombant du balcon du 2e étage sur la foule en dessous. Lorsque le ventilateur est tombé, ils ont enlevé certains des luminaires avec eux, ce qui a brutalement interrompu le spectacle alors que 21 Savage rejoignait Drake sur scène.

Alors que l’équipe travaillait pour réparer l’éclairage, le site a offert une mise à jour sur le fan qui est tombé. Après quelques minutes, la salle a annoncé que personne n’avait été blessé par l’incident.

“Tout le monde va bien”, a déclaré un homme par haut-parleur. “Ils sont contrôlés. Personne n’est blessé. Mais j’ai encore de meilleures nouvelles pour vous : nous sommes à l’Apollo donc le spectacle doit continuer.

Finalement, Drake et 21 ont pu finir de parcourir leurs derniers succès après le retard. Drake a clôturé la soirée en remerciant tout le monde pour son soutien au fil des ans et s’est excusé pour le retard.

«Cette foule est un absolu 10 sur 10. Je suis tellement content de ce soir. Nous nous excusons pour les retards et toutes ces conneries, mais merci », a-t-il déclaré, qualifiant cela de« soirée de gratitude ». « J’avais l’habitude de venir ici et mon cœur battait hors de ma poitrine. J’avais l’habitude d’être à côté de la scène en espérant que de mauvaises choses se produisaient, comme une putain d’alarme incendie se déclencherait », a-t-il poursuivi. “J’avais peur de jouer parce que je n’avais jamais vraiment compris comment c’était, moi d’un côté et vous tous de l’autre.” “Mais ce sont des nuits comme celles-ci qui me font savoir que j’ai le meilleur travail du monde et j’ai l’impression que vous, encore une fois, donnez-moi la confiance nécessaire pour savoir après toutes ces années, après tous les non que nous avons entendus, après tous les des portes qui nous ont claqué au nez, c’est exactement ce groupe ici qui me fait savoir que je suis exactement là où je dois être », a-t-il conclu.

Pendant que Drake se produisait à l’Apollo, les dates de sa tournée estivale ont fait l’objet d’une fuite en ligne. Si vous avez raté les spectacles Apollo, vous pouvez voir Drake et 21 Savage dans un stade près de chez vous cet été.