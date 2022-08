Drake annule son spectacle à Toronto après avoir contracté le COVID-19

Drake dit qu’il est «vraiment dévasté» après avoir dû reporter l’émission Young Money Reunion de ce soir au milieu d’un diagnostic de COVID-19.

Dans une histoire Instagram publiée peu après 10 heures du matin lundi, le rappeur de Toronto a promis aux fans qu’il reporterait le concert à la “date la plus rapide possible”.

«Je tiendrai la ville au courant et partagerai la date chaque fois que nous l’aurons verrouillée. Jusque-là, j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé et je vous aime tous”, a-t-il écrit.

“Je suis tellement désolé de vous avoir laissé tomber pendant notre week-end ensemble et dès que je serais négatif, je vous donnerai tout ce que j’ai sur scène (sauf le Covid).”

Les rappeurs Nikki Minaj et Lil Wayne devaient tous deux se produire dans le spectacle Young Money Reunion, qui fait partie de l’événement Week-end mondial d’octobre de Drake.

Dans le cadre de la tournée Road to 2022 OVO Fest, le concert de lundi soir devait commencer à 19 h sur la scène Budweiser de Toronto.