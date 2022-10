Drake annonce un spectacle intime à l’Apollo Theatre de Harlem

Drake annonce un petit spectacle intime à l’Apollo Theatre de New York à Harlem et donne des détails sur la façon dont vous pouvez gagner des billets.

La dernière tournée de Drake, Aubrey and the Three Amigo’s, s’est terminée fin 2018 et l’artiste canadien n’a pas repris la route depuis. La majeure partie de cela est due au COVID-19 qui a bloqué toutes les visites de manière inattendue et aux restrictions qui ont suivi. Pendant qu’il n’était pas en tournée, il a sorti “Care Package”, “Dark Lane Demo Tapes”, “Certified Lover Boy” et “Honestly, Nevermind”. Quatre projets, c’est beaucoup de musique que les fans meurent d’envie de découvrir en direct et des rumeurs suggèrent qu’une tournée du stade arrive en 2023. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre cette annonce de tournée, Drake a un spectacle spécial à New York rien que pour vous.

Drake annonce un spectacle intime à l’Apollo Theatre et offre aux fans une chance de gagner des billets

Drake a annoncé un petit spectacle à venir à New York le 11 novembre au célèbre théâtre Apollo. La date, l’heure et le lieu sont tout ce qui a été publié concernant l’émission, pas encore de mot s’il s’agira d’une émission en face B ou si un invité apparaîtra. Bien sûr, la salle Apollo Theatre d’une capacité de 1 500 places est petite et intime, donc la meilleure chance que quiconque ait pour obtenir des billets est de participer pour gagner en écoutant SOUND42. Vous pouvez scanner ceci QR Code jusqu’à 23 h HE le 26 octobre pour courir la chance de gagner des billets.