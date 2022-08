Drake annonce le report d’un concert à Toronto après avoir été testé positif au COVID

Police plus grande

TORONTO – Drake dit qu’il a été testé positif au COVID-19 et que le concert Young Money Reunion prévu ce soir à Toronto sera reporté.

Le rappeur de Toronto a fait l’annonce dans une histoire publiée sur son compte Instagram et a déclaré que l’émission serait reportée à la date la plus rapprochée possible.

Il a présenté ses excuses aux fans pour les avoir laissé tomber pendant leur week-end ensemble – le festival de musique annuel OVO Fest de trois jours organisé par le musicien canadien.

Le spectacle de ce soir au Budweiser Stage, mettant en vedette Lil Wayne et Nicki Minaj, devait être une réunion d’actes sur le label Young Money, après un autre concert sur le même site vendredi avec Chris Brown et Lil Baby.

Le festival a débuté jeudi avec un concert All Canadian North Stars, mettant en vedette une douzaine d’artistes hip-hop et rap canadiens, dont Choclair, Jully Black, Kardinal Offishall, Keshia Chante et Maestro Fresh Wes.

Le spectacle comprenait également quelques invités surprises, Nelly Furtado et la pionnière du hip hop Michie Mee.

Drake a précédemment déclaré qu’il prévoyait d’emmener son OVO Fest sur la route pour son 10e anniversaire en 2023 avec des dates “dans le monde entier”.