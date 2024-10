Drake a été traîné sur les charbons mercredi après que les fans aient eu une forte réaction à son dernier selfie dans la salle de bain.

Le rappeur superstar de 37 ans a publié un selfie dans le miroir de la salle de bain dans ses histoires Instagram tôt le matin, le montrant portant deux épaisses nattes tressées, ce qui a suscité la moquerie sur les réseaux sociaux.

Bien que la coiffure non sexiste ait eu de nombreux défenseurs dans le passé – de nombreux fans citant Snoop Dogg comme quelqu’un qui l’a réussi – plusieurs fans pensaient que les tresses avaient l’air ridicules et enfantines sur le rappeur In My Feelings.

Drake – qui a déjà inspiré un étrange costume d’Halloween cette année – a posté sa photo sans commentaire dans ses histoires Insta, ce qui a également rendu difficile pour les fans de commenter directement sans la republier sur leurs propres comptes, mais la conversation moqueuse a fait son chemin. à X (anciennement Twitter) après que la photo y ait été republiée.

Plusieurs utilisateurs ont essayé de trouver des sosies humoristiques pour le nouveau look du rappeur, une personne plaisantant en disant qu’il ressemblait à « un putain de Seth Green dans les airs », faisant référence à la comédie dramatique de patinage de 1993 qui mettait également en vedette Jack Black.

Ils comprenaient une capture d’écran de Seth Green de la comédie dramatique dans laquelle il portait ses longs cheveux roux attachés en nattes à la manière de Pippi Longstocking.

Drake était recouvert d’une veste de football en cuir colorée sur sa photo, mais certains fans ont remarqué qu’il portait un « smoking canadien » en dessous, ou à la fois un jean et un jean, et la capture d’écran de Green le montrait commodément dans un gilet en jean.

Le même utilisateur a également posté un gif de Jason Momoa dans lequel la star d’Aquaman avait ses cheveux noirs tirés en nattes sur les côtés de sa tête.

Une affiche se demandait pourquoi Drake ressemblait « à cette fille de Polar Express » tout en incluant une image tirée du film de Noël animé par ordinateur mettant en vedette une jeune fille avec des nattes.

Alors que certains fans se moquaient de la tenue du hitmaker, une autre personne a défendu ses vêtements en les qualifiant de « réguliers ».

« C’est cette foutue tête qu’il fait et ses tresses de Snoop Dogg », ont-ils précisé.

Plusieurs fans ont vu le problème comme l’âge de Drake et ont suggéré que son look était enfantin ou immature.

« Il fait 40 ans et s’habille comme un jeune de 18 ans », s’est plaint un fan.

Alors que la plupart des opposants ont gardé l’accent sur Drake, certains commentateurs l’ont lié à sa brutale guerre de dissidence avec Kendrick Lamar, qui a pris fin de manière non officielle avec la sortie en mai du tube brutal de Lamar, Not Like Us, qui a passé deux semaines non consécutives au sommet. le palmarès des singles Billboard Hot 100.

« Je comprends que les attaques de Kendrick Lamar sur son authenticité ont dû piquer, mais allez, mec. Vous avez 37 ans », a écrit une affiche.

Mais une minorité de commentateurs ont semblé apprécier le nouveau look de Drake.

« J’adore ce look », a écrit une personne, même si elle incluait un gif d’une femme se déguisant avec un foulard et de grandes lunettes de soleil, comme pour admettre qu’elle était gênée de faire ces aveux.

Drake n’a peut-être pas pris trop de moqueries, car il s’est déjà moqué de lui-même pour son penchant pour les selfies idiots dans la salle de bain.

En août, il a partagé plusieurs photos auto-prises dans lesquelles il faisait la moue comique devant l’appareil photo, que certains fans ont comparé en plaisantant à l’expression « Blue Steel » de Ben Stiller dans sa comédie classique Zoolander.

« Je ne connais pas ma photo ni mon visage miroir », a écrit Drake en légende de son message. « C’est une malédiction depuis la naissance et je suis influencé par ce que je vois. »

L’apparence de Drake a été scrutée plus tôt cette année après que Rick Ross ait affirmé qu’il s’était fait refaire le nez et avoir subi un BBL. La société de mode rapide Fashion Nova a capitalisé sur les rumeurs avec un costume d’Halloween BBL Drake (photo)

Plus tôt cette année, l’apparence de Drake a été scrutée lorsque le rappeur rival Rick Ross a affirmé qu’il s’était fait refaire le nez et qu’il avait eu un BBL.

Bien qu’il y ait peu de preuves tangibles des procédures cosmétiques, les ennemis des rappeurs Hotline Bling n’ont pas tardé à suivre les rumeurs.

Les blagues en ligne ont atteint le point où la société de mode rapide Fashion Nova a publié cette année un costume d’Halloween faisant référence à la querelle.

Il comprend un sweat à capuche avec « Papi » imprimé sur la poitrine – une référence au compte Instagram de Drake @champagnepapi – et une paire de jeans avec un faux derrière extra dodu qui ressort dans le dos au-dessus de la ceinture.