Drake & 21 Troll avec une fausse promo et une pochette pour “Her Loss”

Drake et 21 fans de trolls Savage avec de fausses promos Tiny Desk, Howard Stern et Vogue avant de révéler la pochette de l’album commun “Her Loss”.

Plus tôt cette année, Drake a publié Honnêtement ça ne fait rien qui était un pas en dehors de la boîte de sa musique habituelle. Le jury des médias sociaux n’a pas pu s’entendre si l’album était bon ou mauvais. Une chose sur laquelle tout le monde était d’accord était que “Jimmy Cooks” est la chanson la plus difficile à laquelle Drake ou 21 Savage ont touché cette année. Depuis leur première collaboration ‘Sneakin’, ils ont toujours livré de la chaleur et n’ont pas encore manqué. Il y a deux semaines, dans la vidéo de “Jimmy Cooks”, les deux ont révélé qu’ils sortiraient un album commun intitulé Sa perte.

Malheureusement, Drake et 21 Savage ont retardé leur album commun d’une semaine, mais ce soir, l’album devrait être diffusé partout sur les services de streaming. Pour promouvoir l’album, le duo usurpe les déploiements et la publicité traditionnels. Dimanche, ils ont révélé une fausse couverture de Vogue et l’ont collée partout à New York tout en remerciant Anna Wintour comme si c’était réel. À l’intérieur du magazine, presque chaque page est une fausse publicité d’un Vogue traditionnel mettant en vedette vos modèles préférés avec le couteau signature de 21 sur le front.

Une vidéo compagnon avec 21 Savage a été publiée avec lui usurpant le contenu de Vogue pour “What’s In My Bag”. La meilleure partie est qu’il participe aux blagues britanniques. Avec un visage impassible, 21 sort le thé de son sac et déclare « on ne peut jamais boire trop de thé, vous savez, j’aime profiter de mon thé et de mes crumpets ».

Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont même présenté leur propre promo Tiny Desk. La promo a excité les fans jusqu’à ce que NPR confirme qu’il s’agissait bien d’un troll.

Drake & 21 Savage Spoof Interview non filtrée de Howard Stern

Drake et 21 Savage ont également fourni une interview parodie de Howard Stern dans laquelle Drake révèle son type de porno préféré à regarder. Drake répond sans hésitation “juste le plus haut niveau des meilleurs donateurs, c’est exactement ce sur quoi je suis constamment à l’écoute au quotidien”.

Dans un deuxième clip de l’interview usurpée, Drake et 21 partagent un moment hilarant en réfléchissant à leur origine. Drake parle d’être le plus grand rappeur de son pays, puis 21 Savage se rend compte qu’il est le plus grand rappeur du Royaume-Uni. Drake répond de manière hilarante “Tu es comme la fierté de Londres”.

La soirée s’est terminée avec la révélation de la pochette de l’album Her Loss. Instantanément, nous avons pu dire que cette couverture était entièrement l’idée de Drake. Les couvertures terribles ou douteuses sont un élément de base du déploiement de Drake depuis des années, mais cela fait avancer les gens.