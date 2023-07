Drake & 21 Savage Troll Anna Wintour avec un sosie hideux d’IA

Canard et 21 Sauvage continuent leur règne de petits rois en trollant à nouveau Anna Wintour sur leur nouvelle tournée. Les deux ressentent apparemment toujours une sorte de chemin Vogue leur procès désordonné.

Selon TMZ, Drizzy s’occupe à nouveau des hologrammes. Lors de leur dernier «Tout est flou” Arrêtez, les deux ont inclus un hologramme pas si flatteur de la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour. L’image générée par l’IA d’une femme dans son émission est un sosie de l’icône de la mode. Elle a la coupe de cheveux et les lunettes de soleil emblématiques d’Anna, indiquant clairement que l’équipe de production traque le magnat de la mode.

De retour en novembre, Vogue poursuivi les deux pour recréer Vogue pochettes pour promouvoir l’album Sa perte – à la fois en ligne et dans les villes des États-Unis

« Moi et mon frère dans les kiosques à journaux demain », a d’abord écrit Drizzy à propos des couvertures de Vogue sur Instagram. « Merci @voguemagazine et Anna Wintour pour l’amour et le soutien de ce moment historique Sa perte 4 novembre.

En retour, Condé Nast, l’éditeur de Vogue, a par la suite intenté une action en justice contre Drake et 21, réclamant 4 millions de dollars de dommages et intérêts. Avance rapide jusqu’en février, des deux côtés parvenu à un règlement pour un montant non communiqué. Condé Nast a également obtenu une injonction permanente interdisant l’utilisation des marques Vogue à des fins commerciales.

« En tant qu’entreprise créative, nous comprenons bien sûr que nos marques peuvent de temps en temps être référencées dans d’autres œuvres créatives », écrivait à l’époque l’avocat général de Condé Nast, Will Bowes. « Dans ce cas, cependant, il était clair pour nous que Drake et 21 Savage exploitaient la réputation de Vogue à leurs propres fins commerciales et, ce faisant, confondaient le public qui faisait confiance à Vogue en tant que voix faisant autorité sur la mode et la culture. »

Cependant, Anna Wintour n’a pas reçu d’injonction pour couvrir sa propre ressemblance. L’équipe de Drake n’a pas confirmé si les visuels du concert sont censés être Anna, mais si vous mettez deux et deux ensemble, cela semble être un bon ajustement.