Drake & 21 Savage Spoof SNL Performance pour “On Some BS”

Le lancement de l’album commun de Drake et 21 Savages SA PERTE a été rempli d’eux se moquant des déploiements d’albums traditionnels. Lorsque Drake a posté une couverture de Vogue le mettant en vedette avec 21 fans, il a afflué dans les kiosques à journaux et ce n’était pas là. Le faux magazine a été distribué gratuitement dans certaines villes et l’intérieur comportait des publicités traditionnelles usurpées par les rappeurs. Ils ont continué avec une fausse performance de Tiny Desk et une fausse interview de Howard Stern. Bien que le déploiement ait pu être perdu pour certains, le premier visuel aide à donner un sens à tout cela.

Hier soir, alors que Saturday Night Live a frappé les voies aériennes, Drake et 21 Savage ont déposé leur visuel officiel pour “On Some BS”. La vidéo a poursuivi son déploiement parodie au moment exact où l’invité musical de SNL serait monté sur scène. Le duo a même eu une introduction de célébrité de Michael B. Jordan qui a appelé le projet “l’album le plus relatable de tous les temps” jetant apparemment de l’ombre sur son ex-Lori Harvey. Vous pouvez être le juge et regarder le visuel de la chanson ci-dessous.