Dragunov Stamps Authority mais Bron Breakker a le dernier mot

L’épisode WWE NXT diffusé le 11 octobre s’est concentré sur le développement des histoires essentielles pour le prochain événement NXT Halloween Havoc. Avec l’émission en direct premium à l’horizon, divers affrontements et rivalités ont vu leur initiation dans cet épisode.

Pretty Deadly sont toujours les champions par équipe de NXT, mais leurs nouveaux adversaires sont en route. Les prétendants n ° 1 seraient Edris Enofé et Malik Blade, Josh Briggs et Brook Jensen, et The Dyad soutenu par Joe Gacy. La série dramatique Best-of-Three entre Nathan Frazer et Axiom serait terminée, et le vainqueur se battrait dans le match d’échelle du championnat nord-américain NXT.

Voici les faits saillants complets de la carte de match bourrée d’action de WWE NXT:

Match en simple : Javier Bernal contre Bron Breakker

Avant de passer aux commentaires, JD McDonagh a chuchoté à l’oreille de Javier Bernal lors de son approche du ring. Bron Breakker a fait suer avant de planter Big Body Javy avec un Powerslam de la presse militaire, donc aucune stratégie n’a fonctionné.

Breakker a contrôlé le match et l’a facilement remporté. McDonagh n’arrêtait pas de pénétrer dans la tête de ses adversaires d’Halloween Havoc.

Qualification pour le match en échelle : Axiom contre Nathan Frazer

Axiom et Nathan Frazer se sont affrontés dans leur ultime match de la série au meilleur des trois. Le super-héros a attrapé Axiom avec un coup de genou au visage après avoir échangé des superkicks vicieux. Frazer l’a préparé pour un trois surprenant alors qu’Axiom est allé chercher son finisseur. Axiom a été battu par Frazer dans un match passionnant.

Match en simple : Valentina Feroz contre Indi Hartwell

Valentina Feroz était motivée pour ce combat rapide, mais elle n’a pas pu battre son adversaire chevronné. Après une action à indice d’octane élevé, Indi Hartwell a remporté le match avec un superplex féroce qui a posé Valentina à plat sur le tapis. Hartwell a poursuivi sa marche en tant que l’une des lutteuses les plus fortes de NXT.

Match de prétendant au titre n ° 1: The Dyad contre Enofé et Blade contre Briggs et Jensen

Pretty Deadly était positionné sur le ring, encourageant les lutteurs et regardant trois équipes s’affronter pour un titre NXT Tag Team. Au début, Josh Briggs et Brooks Jensen roulaient comme la marée, avec un moonsault de Brooks Jensen anéantissant les autres adversaires à l’extérieur du ring.

Avec The Dyad sous le choc, Joe Gacy a tenté d’entrer dans le combat, pour se retrouver face à la charge de Cameron Grimes, qui a déjoué le grand plan de Schism en préparant Malik Blade et Edris Enofe pour la victoire surprenante.

Blade et Enofé ont gagné par tombé contre The Dyad, Briggs et Jensen pour devenir les prétendants n ° 1 aux titres par équipe NXT.

Match en simple : Jacy Jayne contre Alba Fyre

Alba Fyre a pour mission d’anéantir l’attraction toxique et elle a brûlé les aspirations d’un autre membre du trio dans l’épisode. Jacy Jayne s’est battue courageusement contre l’invincible Superstar, mais une Gory Bomb écrasante s’est avérée trop pour elle. Alors que Fyre célébrait une autre victoire contre Toxic Attraction, l’as du groupe Sonya Deville a aidé à lancer un assaut d’après-match sur Fyre, qui a abouti à un smash démoralisant de Deville à travers le bureau d’annonce.

Match en simple : Thea Hail contre Kiana James

M. Stone a interrompu le jeu pour dire à Thea Hail de ne pas l’embarrasser. Alors qu’il était réprimandé dans la presse pour ses actions, la distraction a permis à Kiana James de fuir avec le 401K. Compte tenu des problèmes de ring de James; il est probablement préférable de garder ses matchs brefs pour le moment. Elle a gagné contre la plus jeune star de NXT lorsque Hail a été distrait, ouvrant la voie à une possible future revanche.

Événement principal : Ilja Dragunov contre Grayson Waller

Ilja Dragunov était sur le chemin du retour pour la nuit, mais une altercation avec un Grayson Waller à la gueule forte l’a persuadé de rester pour le reste de la nuit. Waller a attendu sa chance de frapper un coup bon marché qui a momentanément abattu son adversaire et lui a permis de se moquer du nouvel annonceur de NXT, Booker T.

Une rotation mystérieuse de la roue, d’autre part, attirerait l’attention de Waller et mettra Dragunov en place pour une torpille dévastatrice pour terminer le match. Avec le départ de Dragunov, Breakker est apparu et a semblé livrer une dernière lance à l’un de ses rivaux d’Halloween Havoc pour terminer la nuit sur NXT.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici