L’émission commerciale de longue durée Dragons’ Den a été un succès auprès des téléspectateurs depuis sa première diffusion en 2015.

La série termine actuellement sa dix-huitième série et les fans attendent déjà avec impatience un nouvel opus. Voici la vérité sur une nouvelle série…

Dragons’ Den a été officiellement renouvelé pour une série 19[/caption]

Dragons’ Den reviendra-t-il pour la série 19 ?

Dragons’ Den a été officiellement renouvelé pour une série 19.

Le tournage de la nouvelle série commencera cet été.

Le dernier épisode de Dragons’ Den sera de retour le jeudi 1er juillet à 21h

L’émission à succès des entrepreneurs a déménagé sur BBC One pour sa dix-huitième série et restera sur la chaîne pour sa prochaine sortie.

Tej Lalvani va quitter le panel des Dragons[/caption]

En mai 2021, il a été annoncé qu’à partir de la série 19, Tej Lalvani allait être remplacé par l’entrepreneur Steven Bartlett.

Bartlett est le fondateur et ancien PDG de l’agence de marketing des médias sociaux The Social Chain. Il est également l’hôte du podcast de premier plan, The Diary of a CEO.

Il a déclaré à propos de son adhésion à l’émission : « Je regarde Dragons’ Den depuis l’âge de 12 ans – c’était ma première fenêtre sur le monde réel des affaires et de l’investissement. C’est un immense honneur de rejoindre le Den, représentant, espérons-le, une nouvelle génération d’entrepreneurs, inspirant les jeunes entrepreneurs et particulièrement les entrepreneurs sous-représentés à suivre mes traces.

Il apparaîtra aux côtés de Deborah Meaden, Sara Davies, Peter Jones et Touker Suleyman.

Tej Lalvani sera remplacé par l’entrepreneur Steven Bartlett[/caption]

Sarah Clay, rédactrice en chef de la BBC pour le divertissement, a déclaré: «Malgré les défis de production supplémentaires que Covid-19 a posés, cette nouvelle série est l’une des plus tendues et compétitives à ce jour.

«Nous serons vraiment désolés de voir Tej partir car il est l’un des dragons les plus astucieux et les plus cool à avoir jamais honoré la tanière et je tiens à le remercier pour ses énormes contributions, à la fois personnellement et professionnellement à la série.

« Comme le public le verra, il quitte certainement la série en beauté et nous lui souhaitons un succès continu. »

Le dernier épisode de la série Dragons’ Den 18 sera diffusé le 8 juillet 2021.

La dix-huitième série de la série a vu les dragons promettre un record de 2,1 millions de livres sterling sur de nouvelles entreprises – une augmentation de près de 10 % par rapport au meilleur précédent.

La nouvelle série devrait être animée, comme d’habitude, par Evan Davis.

La nouvelle série devrait être animée par Evan Davis[/caption]





Combien d’épisodes de Dragons’ Den y a-t-il eu ?

À ce jour, il y a eu pas moins de 182 épisodes au cours des 17 dernières séries.

Le format de la série a été développé à partir de l’émission japonaise Money Tigers, diffusée de 2001 à 2004.

Des versions de la série ont été produites dans de nombreux pays.