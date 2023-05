Dragons ‘Den dans une arnaque aux pilules amaigrissantes sous le choc alors qu’un faux concurrent fait la promotion d’un produit de perte de poids

Les escrocs envoient des e-mails de phishing promettant des résultats qui changent la vie aux personnes qui achètent des pilules amaigrissantes « cliniquement prouvées ».

Les e-mails douteux contiennent de fausses mentions Dragons ‘Den et des sites Web usurpés pour inciter les victimes sans méfiance à se séparer de leurs coordonnées bancaires.

L’e-mail a pour objet : « L’été est presque arrivé, commencez votre perte de poids maintenant. »

Et il comprend des images de femmes avant et après, ainsi que de fausses images et des affirmations irréalistes de perdre 15 à 20 livres en un mois.

Le message exhorte que vous devez « dépêchez-vous avant que nous vendions ».

Le message contient un lien dans l’e-mail qui dirigera les lecteurs vers un faux article sur une version usurpée du site Web Daily Mail.

Il explique comment un concurrent de Dragons ‘Den a présenté les pilules amaigrissantes dans l’émission et obtenu un investissement des cinq Dragons – ce qui est complètement faux.

L’article vous encourage à cliquer pour acheter le flacon de pilules.

Ensuite, les lecteurs seront invités à fournir leurs coordonnées pour terminer la commande, c’est ainsi que les escrocs volent vos informations.

Les e-mails non sollicités doivent toujours être traités avec suspicion, en particulier lorsqu’ils font la publicité de produits avec des résultats totalement irréalistes.

Les gens doivent informer leur banque immédiatement après avoir partagé leurs coordonnées bancaires.

Les e-mails, appels et SMS inattendus des entreprises doivent être vérifiés en utilisant les coordonnées officielles sur leurs sites Web.

Méfiez-vous de partager votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, car les escrocs pourraient utiliser ces informations pour vous cibler ultérieurement.

Les e-mails frauduleux doivent être signalés à [email protected] ou [email protected]

Des appels à l’action contre la fraude doivent également être lancés pour signaler l’escroquerie.