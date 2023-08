Dragons catalans 66-20 Rhinos de Leeds: l’équipe française décroche la victoire finale de la Wheelchair Challenge Cup | Actualités de la Ligue de Rugby

Les Dragons catalans sont les vainqueurs de la Wheelchair Challenge Cup pour 2023, après avoir battu les Rhinos de Leeds en finale

Les Catalans Dragons ont remporté un premier titre dans la Betfred Wheelchair Challenge Cup avec une victoire catégorique sur les Leeds Rhinos à l’English Institute of Sport de Sheffield.

Les Dragons avaient été battus par Leeds lors de la finale de l’an dernier à Hull, mais ils ont mis fin à l’emprise de quatre ans des Rhinos sur la Coupe en courant en 12 essais dans une performance étincelante.

Nicolas Clausells a marqué cinq d’entre eux et a ajouté huit buts pour un parcours personnel de 36 points pour remporter le prix du joueur du match, bien qu’il ait été poussé de près par son oncle, Gilles, qui était une menace constante et a récolté 10 points en deux essais et un but.

Le résultat a été particulièrement satisfaisant pour le capitaine catalan Sébastien Bechara, vainqueur de la Coupe du monde pour l’Angleterre contre la France l’automne dernier, qui est né à Nottingham mais a déménagé à Perpignan en tant que jeune, et a évolué en tant que joueur de la Ligue de rugby en fauteuil roulant avec les Dragons depuis son la vie a changé dans un accident de moto.

« Cela signifie tellement pour nous tous », a déclaré Bechara, qui a marqué deux essais et a clairement apprécié les affrontements réguliers avec ses coéquipiers anglais Nathan Collins et Tom Halliwell.

« Nous étions tellement déçus de perdre contre Leeds en finale après notre entrée dans la Challenge Cup l’année dernière, et nous voulions montrer ce que nous pouvions faire.

« Je dois féliciter Leeds pour la façon dont ils ont joué, ce qui en a fait un match si agréable à jouer – j’espère que c’était aussi agréable à regarder. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Les Catalans ont pris une avance de 18-0 au début, mais les essais de Nathan Mulhall et de l’exceptionnel Josh Butler ont réduit le déficit des Rhinos à 18-10 avant une finition incroyable de Boursin et un score à longue portée de Nicolas Clausells, ont réaffirmé la domination des Dragons avant. Mi-temps.

Nathan Collins a marqué un troisième essai à Leeds au début de la seconde période, mais au moment où leur capitaine Jodie Boyd-Ward a touché le sol pour le quatrième, la victoire des Catalans était assurée.

Leeds visera à rebondir dans les derniers tours de la saison de la Betfred Wheelchair Super League, tandis que les Catalans ont la chance d’ajouter le Championnat d’Europe des clubs la semaine prochaine lorsqu’ils affronteront les Halifax Panthers, champions de la Super League 2022, à Cabestany, près de Perpignan.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Neil McIlory, directeur général du club qui a vu l’équipe en fauteuil roulant réaliser un doublé significatif pour les Dragons après que leur équipe de course ait gagné à Leigh samedi pour tirer quatre points d’avance en tête du classement de la Super League de Betfred, a déclaré: « Nous sommes fiers de avons une équipe aussi excitante portant les couleurs des Dragons, et nous ferons en sorte que les supporters aient la chance de célébrer leur exploit à Perpignan dans les semaines à venir. »

Une foule nombreuse avait déjà vu Gravesend Dynamite donner une leçon aux novices de la Ligue de rugby en fauteuil roulant des Sheffield Eagles lors de la finale du Challenge Trophy.

Les Eagles avaient dépassé toutes les attentes en se qualifiant pour la finale dans leur ville natale lors de leur deuxième saison complète seulement, mais n’avaient pas de réponse à la combinaison père et fils de Jason et Max Owen, qui ont marqué respectivement cinq et six essais dans un 88-8. victoire pour le club du Kent.

Chris Haynes et David Butler ont marqué les essais de Sheffield – et Butler a ensuite fait sa propre tranche d’histoire en arbitrant la finale de la Challenge Cup