Dragons catalans 38-30 Léopards de Leigh: l’équipe française avance de deux points en tête du classement de la Super League avec une victoire | Actualités de la Ligue de Rugby

Tom Johnstone a marqué deux fois alors que les Dragons catalans ont pris deux points d’avance en tête du classement de la Super League

Les Dragons catalans ont pris deux points d’avance en tête du classement de la Super League après une victoire âprement disputée 38-30 contre Leigh dans des conditions de canicule à Perpignan.

Les hôtes ont poussé un soupir de soulagement après la blessure et les visiteurs suspendus ont presque pincé les points.

Les températures dans le sud de la France ont grimpé à plus de 35 degrés, mais les Léopards ont refusé de se flétrir sous la chaleur et ont poussé les Catalans jusqu’au bout dans un match incroyablement compétitif.

Manquant quatre joueurs à la suspension, les Léopards ont toujours été confrontés et les Dragons ont fait monter la pression dès le coup d’envoi. Mais les visiteurs ont riposté tard en première mi-temps pour garder le match serré à l’intervalle avant que les Catalans ne prennent le contrôle après la pause.

L’arrière latéral local Arthur Mourgue a ouvert le score avec un sprint de 40 mètres à la deuxième minute pour marquer derrière les poteaux et se convertir.

Trois minutes plus tard, le capitaine des Catalans Benjamin Garcia a épongé un ballon perdu pour marquer à courte distance dans le coin gauche, converti depuis la ligne de touche par Mourgue qui a ajouté un penalty à la 11e minute pour porter l’avance à 14-0.

Tom Johnstone a marqué son 100e essai en Super League avec un simple touché à la 17e minute sur le drapeau du coin gauche alors que les Catalans étiraient la défense de Leigh, Mourgue à nouveau immaculé avec la conversion de la ligne de touche.

Leigh a riposté 10 minutes plus tard après que des pénalités successives les aient fait avancer. Le demi de mêlée Lachlan Lam a trouvé un écart pour mettre le deuxième rameur Ed Chamberlain sur la ligne et Ben Reynolds a converti l’essai pour porter le score à 20-6.

C’était une frappe répétée cinq minutes plus tard lorsque Lam a retrouvé Chamberlain pour le placer exactement au même endroit, Reynolds à nouveau sur la cible avec la conversion.

La foule locale a été réduite au silence quelques instants plus tard lorsque l’ailier Josh Charnley s’est accroché à la fin d’un mouvement de balayage vers la gauche pour terminer dans le coin, Reynolds ajoutant les deux points supplémentaires de la ligne de touche pour porter le score à 20-18 à la mi-temps.

Arthur Romano a remis les Dragons sur les rails deux minutes après le début de la seconde période avec une course animée de 10 mètres au score, convertie par Mourgue.

L’impressionnant talonneur de Leigh, Edwin Ipape, pensait qu’il avait fait passer Joe Mellor quelques instants plus tard avec une course claire jusqu’à la ligne, mais l’arbitre Liam Moore a ordonné une passe en avant. Ensuite, l’ailier Tom Briscoe a intercepté et semblait certain de marquer de loin, mais il a été retrouvé et plaqué par Johnstone.

Leigh se créait des occasions et Ipape n’avait pas besoin de demander deux fois quand il ramassa une balle courte et éclata au-dessus de la ligne à 20 mètres à la 55e minute, Reynolds mettant Leigh à deux points avec la conversion.

Briscoe a ensuite donné l’avantage à Leigh, à la joie de leurs 1 000 fans itinérants, après qu’un simple mouvement de passe vers la droite l’ait placé dans le coin, Reynolds se convertissant de manière impressionnante depuis la ligne de touche pour porter le score à 26-30.

Les Catalans ont riposté lorsque Garcia a dépassé pour son deuxième essai à courte distance par les poteaux et Mourgue s’est converti pour remettre l’équipe locale devant par deux avec 11 minutes à jouer.

Quatre minutes plus tard, Johnstone a frappé le coup fatal, épongeant une passe lâche pour courir 70 mètres pour marquer, Mourgue se convertissant pour porter le score à 38-30 – un résultat cruel pour les visiteurs.