Jonah Holmes des Dragons évite un tacle de Steff Evans des Scarlets pour passer à travers et marquer

Les dragons ont commencé leur campagne Rainbow Cup avec une victoire de 52 à 32 points bonus sur leurs rivaux gallois Scarlets.

L’entraîneur-chef du Pays de Galles Wayne Pivac était à Rodney Parade pour assister à un total de 12 essais, dont sept provenaient des Dragons, qui étaient des gagnants mérités.

Les Scarlets de Glenn Delaney n’étaient pas aux courses et en ont payé le prix dans un match qui avait la sensation d’une rencontre de pré-saison.

Dragons a pris les devants avec un essai soigné de Jonah Holmes. Le ballon a été propagé directement à Holmes qui a fait venir Jonathan Davies pour couvrir. Davies aurait dû faire mieux et son tacle raté était crucial.

Scarlets a riposté immédiatement avec un essai du flanker débutant Iestyn Rees, après avoir dépouillé le ballon et que Steffan Evans s’est enfui. Sam Costelow s’est converti.

Le couple de dragons Rio Dyer et Ross Moriarty a fait des pauses électriques en réponse et à partir de la deuxième de ces courses, Jordan Williams est passé dans le coin. La conversion de Sam Davies s’est faite via un message.

Costelow a réduit l’écart avec une simple pénalité alors que les Scarlets perdaient Morgan Jones et Tom Rogers à la suite de blessures en première période.

Les dragons en ont fait trois juste avant la pause quand Aaron Wainwright est passé.

Scarlets a utilisé le défi de leur capitaine – l’un des trois nouveaux procès en droit utilisés dans la Rainbow Cup – pour remettre en question la décision, mais l’essai a été approuvé par TMO Dan Jones.

Il était encore temps pour deux autres essais Scarlets avant la pause.

Tout d’abord, Evans est passé après qu’Angus O’Brien et Dane Blacker se soient dégagés. Ensuite, c’est le demi de mêlée Blacker qui a marqué après avoir repéré un écart près du ruck et bien utilisé son rythme.

Les essais ont continué à venir et les Dragons ont été les prochains à marquer.

Dyer a commencé et terminé le mouvement après qu’Evan Lloyd ait bien réussi à donner un coup de pied. Davies a réussi le coup de pied.

Le capitaine des Dragons, Rhodri Williams, semblait certain de marquer alors qu’il courait dans le coin, mais sa tentative acrobatique pour terminer a échoué sous la pression de Johnny McNicholl.

Cela n’avait pas d’importance car Owen passait immédiatement après, Lloyd étant de nouveau impliqué dans la préparation et Davies améliorait le score. Holmes a ensuite dansé devant un mauvais plaquage d’Evans pour marquer.

Evans est passé à la 68e minute et McNicholl a intercepté la passe d’Owen pour se dégager de la course et marquer, alors que les essais continuaient à venir.

Wainwright a ensuite attrapé son deuxième de l’après-midi à bout portant et Davies a réussi deux pénalités tardives, dont une à mi-chemin pour rendre le match sécuritaire.