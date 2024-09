Dragon Quest 3 HD-2D Remake : l’aperçu final

Je trouve que le mot « cosy » est terriblement galvaudé lorsqu’il s’agit d’attribuer des genres aux jeux vidéo de nos jours, mais il est difficile de trouver un autre adjectif qui résume aussi parfaitement ce que j’aime dans Dragon Quest. Des combats au tour par tour simples mais gratifiants associés au voyage d’un héros classique raconté dans un monde fantastique pittoresque donnent lieu à une expérience de jeu de rôle merveilleusement traditionnelle que j’ai toujours trouvée si réconfortante. Ainsi, lorsque j’ai eu le choix lors d’un récent événement d’avant-première d’essayer Dragon Quest III HD-2D Remake sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch, le choix de m’installer sur le canapé dans le mode portable de la Switch a été facile à faire.

Et rassurez-vous, propriétaires de Switch, Dragon Quest 3 a eu un rendu et un fonctionnement impeccables sur la vieille console Nintendo. Les autres jeux HD-2D de Square Enix comme Octopath Traveler et Live A Live étaient parfaits pour jouer par petites rafales avant de se coucher, et Dragon Quest 3 cherche également à s’adapter à ce modèle.

Captures d’écran de Dragon Quest 3 HD 2D Remake – Nintendo Direct juin 2024

Contrairement à notre premier aperçu du remake de Dragon Quest 3 qui montrait à quel point il s’en tenait fidèlement aux racines du RPG NES vieux de plus de 30 ans, l’heure que j’ai passée à jouer à Dragon Quest 3 a été consacrée à certains des tout nouveaux ajouts du remake. Et jusqu’à présent, je suis extrêmement satisfait du nouveau contenu qui égaye les choses sans transformer de manière méconnaissable l’expérience originale.

Tout d’abord, j’ai passé du temps dans la Monster Arena remaniée, où vous pouvez envoyer les monstres que vous avez vaincus et recrutés tout au long du jeu pour combattre d’autres équipes de créatures. Dans le Dragon Quest 3 original, vous pouviez simplement parier sur l’issue des combats dans la Monster Arena, mais ce remake vous permet de vous lancer dans l’action vous-même. La collecte de monstres a été une grande partie des jeux principaux de Dragon Quest et de la série dérivée Monsters pendant des décennies, et c’est formidable de voir cet héritage se poursuivre ici.

Je suis entré dans l’arène avec une équipe prédéfinie composée d’un Slime, d’un Healslime et d’un Spiked Hare, mais ce mode secondaire est clairement conçu pour que je puisse créer mes propres équipes avec des monstres que je recrute dans le jeu principal. Vous ne commandez pas directement votre équipe dans le tournoi Monster Arena, mais vous définissez plutôt comment elle doit agir au combat à partir de quatre options distinctes : Ne montrer aucune pitié, combattre avec sagesse, se concentrer sur la guérison et ne pas utiliser de MP.

Pendant les premiers rounds, j’ai demandé à mon Healslime de se concentrer sur la guérison de ses alliés pendant que le Slime et le Spiked Hare infligeaient tous les dégâts, mais une fois que j’ai réalisé que j’avais ce combat en poche, j’ai demandé à toute mon équipe de se donner à fond. Ce monstre de combat automatique semble être une distraction amusante de l’aventure principale, et je me vois bien y passer régulièrement pour peaufiner mon équipe et l’inscrire à des tournois.

Captures d’écran du remake de Dragon Quest 3 HD-2D

En regardant mon équipe se battre, j’ai été fasciné par les modèles de personnages ennemis. J’ai eu l’impression que Dragon Quest et le style artistique HD-2D étaient faits l’un pour l’autre depuis la révélation initiale de ce remake, et le voir en action a confirmé à quel point j’aime voir ces ennemis classiques dans la direction artistique séduisante de Square Enix. Le pilier tueur (une chenille maléfique, si vous ne pouviez pas deviner) que j’ai affronté lors de mon premier combat avait une animation inactive très détaillée où il rebondissait d’avant en arrière, et la façon dont il remuait tout son corps lorsqu’il se préparait à une attaque rendait l’ensemble du combat au tour par tour beaucoup plus dynamique.

On peut en dire autant des superbes modèles de personnages de Robbin’ ‘Ood et de son groupe de Robbin’ ‘oodlums, le combat de boss auquel j’ai été confronté au sommet de la tour Skyfell. L’ascension de la tour était une expérience de donjon classique et atmosphérique remplie de rencontres aléatoires. Ici, j’ai été impressionné par la flexibilité du système de combat de Dragon Quest 3. Vous vous souvenez de ces quatre ordres prédéfinis que je pouvais assigner à mon équipe dans l’arène des monstres ? Dans le combat de base de Dragon Quest 3, ces préréglages sont toujours disponibles, avec l’option supplémentaire de « Suivre les ordres ». Cela signifie que vous pouvez vous frayer un chemin à travers les rencontres aléatoires à faible enjeu dans un donjon en disant aux quatre membres de votre groupe de ne montrer aucune pitié, mais lorsqu’un combat de boss difficile commence, vous pouvez prendre le contrôle de chaque décision pour vous assurer d’en sortir victorieux. Ceci, combiné à la possibilité d’augmenter la vitesse de combat quand vous le souhaitez, ajoute à cette sensation de jeu confortable et relaxante que j’ai mentionnée plus tôt. C’est agréable de se détendre et de regarder les points d’expérience s’accumuler pendant les combats de bas niveau qui ne prennent que quelques secondes à vitesse maximale, mais lorsque j’ai atteint le sommet de la tour pour affronter Robbin ‘Ood, j’ai voulu faire tous les choix moi-même.

Heureusement que j’ai pris le contrôle du combat contre le boss, car c’était un vrai calvaire. J’ai dû utiliser mon prêtre pour soigner mon groupe à plusieurs reprises, tandis que mon protagoniste et Monster Wrangler (une nouvelle classe introduite dans le remake) portaient les coups les plus durs. J’ai poussé un grand soupir de soulagement lorsque Robbin ‘Ood est finalement tombé au sol, et cela m’a donné envie de me précipiter directement dans le donjon suivant pour affronter le prochain gros boss.

J’imagine que les joueurs s’amuseront beaucoup à personnaliser leur groupe et à y apporter des modifications tout au long du jeu.

Je tiens également à souligner la nouvelle fonctionnalité de personnalisation de groupe de ce remake. Les membres du groupe dans Dragon Quest 3 sont des pages blanches, mais le remake réorganise le lieu de planification de fête de Patty, une taverne où vous pouvez concevoir vos propres membres de groupe, en choisissant leur classe, leur nom, leur apparence, leur couleur de cheveux et leur voix. Il n’y a pas beaucoup d’options de personnalisation, mais suffisamment pour créer une version rudimentaire de moi-même que j’ai insérée dans mon groupe. J’imagine que les joueurs s’amuseront beaucoup à personnaliser leur groupe et à y apporter des modifications tout au long du jeu.

Dragon Quest III HD-2D Remake sortira le 14 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, tandis que Dragon Quest I & II HD-2D Remake arrivera l’année prochaine.