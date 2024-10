Dragon Age : The Veilguard sort aujourd’hui et les joueurs célèbrent le fameux « Bioware Turn »

Près de dix ans après qu’Inquisition ait proposé une aventure passionnante de récolte d’herbes, c’est aujourd’hui la sortie de Dragon Age : Veilguard. J’ai affiché les heures de sortie ci-dessous. Les Aged Dragons d’Internet sont naturellement très excités, et il y a eu de belles interactions sur Le Epic Musk Zone, où les vétérans Bioheads célèbrent l’histoire des bizarreries d’animation du studio RPG, plus précisément le « Bioware Turn ». Voici un extrait :

Et voici ces horaires de sortie :



Violet McVinnie, actuellement du studio Resistor Long Way Home et auparavant directrice de la photographie chez Bioware sur des jeux comme Mass Effect 2, est intervenue pour parler de l’animation.

« Ex-développeur de Bioware ici » a écrit McVinnie. « Je suis responsable de certains des « Bioware Turns ». Cette animation fait partie d’un ensemble appelé « Posebreakers » qui est destiné à déplacer les personnages dans la zone si une scène semble trop statique. Nous les combinerions avec le fameux « Sortie gauche/droite » entre les coupes. »

Les personnes dans les réponses de McVinnie organisent également une collection de leurs bioware-ismes préférés, y compris « un coup de poignet accusateur », « s’éloigner nonchalamment en regardant par-dessus l’épaule », « se frotter le front avec inquiétude » et « secouer la tête agressivement après avoir bu ». alcool’ (« juste à partir de l’enregistrement mocap », dit McVinnie).

Un joueur a demandé pourquoi « tout le monde dans Mass Effect rompt le contact visuel et regarde sur le côté lorsqu’il remet des objets aux gens ? », ce à quoi McVinnie a répondu « si c’est la main de l’anim, je pense que c’est le cas, c’était intégré au fichier d’animation avant de commencer à l’utiliser. Je ne suis pas sûr de l’origine. De nombreuses animations se propagent à travers de nombreuses franchises Bioware. La cinématique de combat Thane/Kai Leng de ME3 contient de nombreuses animations de combat de l’Empire de Jade assemblées. Nous aimons voir un peu de réutilisation astucieuse des actifs.

J’ai écrit Wot I Think about Dragon Age: The Veilguard ici. En bref : ce n’est pas vraiment un RPG, et son action s’épuise plus tôt que je ne l’aurais souhaité, mais il a un tel cœur et un tel enthousiasme qu’il m’a conquis dès la fin. Oh, je viens de me rappeler que les commentaires sont également temporairement désactivés ! Sera le meilleur compagnon. Dragon Age 2 n’était pas si génial. Quiconque se plaint du dialogue Marvel dans le nouveau jeu, c’est juste, mais je dois vous demander si vous avez d’une manière ou d’une autre effacé Alistair de votre mémoire. Bonne journée Veilguard à ceux qui célèbrent, et heureux Widget Inc. jour à ceux qui ne le font pas.