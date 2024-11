Dragon Age : The Veilguard propose des jeux de rôle trans et non binaires

Dragon Age : Le Garde-Voile n’a pas les mêmes choix larges et radicaux à la fin de chaque chapitre que ses prédécesseurs, mais il prend pas mal de temps pour permettre au joueur de comprendre ce qu’il ressent à propos de sa Tour. Votre Tour croit-il au Créateur, l’équivalent de Dieu dans Dragon Age ? Quel est le café préféré de votre Rook, ou est-il plutôt un amateur de thé ? Une voie qui m’a surpris est que vous pouvez établir votre Tour comme trans et/ou non binaire, et les options de dialogue s’y rapportant sont disséminées tout au long du jeu dans des endroits inattendus.

Au début du jeu, Rook déballe sa chambre au phare et réfléchit à quatre objets : un objet lié à leur héritage ; des outils du métier pour leur classe de voleur, de mage ou de guerrier ; un jeton de leur faction d’arrière-plan ; et un miroir de poche. Le miroir portable permet à Rook de réfléchir sur sa propre identité de héros. Cela inclut quelques arbres supplémentaires pour les cicatrices, les tatouages ​​et une identité trans/non binaire. (Par exemple, un Dalish Rook pourrait profiter de l’occasion pour commenter la fierté qu’il ressent face à ses tatouages ​​​​faciaux vallaslin.)

La formulation de ces options peut prêter à confusion. Si je choisis une option relative au fait d’être trans tout en regardant dans le miroir de Varric, je reçois un message : « Établit l’identité transgenre et débloque de nouvelles options de dialogue dans les conversations futures. » Je n’ai pas choisi ces options et j’ai donc pensé que je pourrais être exclu de toutes les futures succursales. Ce n’est pas vrai ; même si vous ne vous identifiez pas comme trans en examinant le miroir, vous pouvez toujours choisir des options de dialogue trans et non binaires plus tard dans le jeu.

Image : BioWare/Electronic Arts via JeuxServer

Je dois admettre que j’étais sceptique lorsque j’ai vu cette branche apparaître pour la première fois. J’ai eu la possibilité d’établir une identité trans lors de la création de personnages dans d’autres RPG, comme Saints Row 2 ou Cyberpunk 2077mais je n’ai pas connu de gros RPG où cela entre en jeu lors des conversations. La représentation trans dans les RPG peut être aléatoire ; lorsqu’il est bien fait, il complète le monde et ajoute de la profondeur au casting secondaire. Quand c’est mal fait, c’est maladroit ou peut-être un peu grinçant. Le garde-voile est un jeu qui consiste à combattre les dieux et à sauver le monde. Quand le parti aurait-il le temps d’évoquer ces questions d’identité intérieure ?

Il s’avère que Le garde-voileLes écrivains de ont fait un excellent travail en préparant le terrain pour ces options de conversation. Les premières heures du jeu sont un sprint, où Rook rassemble un groupe d’aventuriers, affronte les dieux et se fraye un chemin à travers des hordes de Darkspawn et Venatori. Une fois que tout le groupe est réuni, le récit ralentit et les membres du groupe réalisent chacun qu’ils ont tous leurs propres luttes intérieures à résoudre. C’est ici Le garde-voile brille — Je ne me soucie pas vraiment des dieux elfes, mais j’aime mon équipe et j’apprécie l’opportunité de passer plus de temps avec eux.

C’est pendant ces moments à faibles enjeux, où je compatis avec Antivan Crow Lucanis à propos du stress de grandir en tant qu’héritier d’un empire d’assassins, ou de flirter avec le Grey Warden Davrin, que j’ai l’opportunité de faire référence à Rook. leur identité non binaire ou trans. Ces options sont peut-être les plus utiles avec Taash, un Qunari qui est aux prises avec sa propre identité de genre et sa relation avec les Qun et Rivain.

Image : BioWare/Electronic Arts via JeuxServer

Le Qun, à l’instar de certaines sociétés théocratiques du monde réel, convient aux individus trans binaires ; leur identité est reconnue et ils se voient attribuer le rôle approprié selon le genre sous le Qun. Cependant, les individus non binaires ne sont pas reconnus. Cela met Taash dans une situation difficile, avec laquelle je sympathise évidemment en tant que joueur non binaire. Une fois de plus, cet arbre de conversation spécial s’est ouvert – et j’ai été surpris de constater qu’il conduisait à une conversation touchante, organique, clairement écrite avec empathie, à la fois fidèle à mon expérience et naturelle à la fiction Dragon Age.