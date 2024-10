Dragon Age : The Veilguard « assez solide » sur Xbox Series X et S, déclare Digital Foundry

Dragon Age : The Veilguard est lancé sur Xbox Series X|S demainet avant l’arrivée de la nouvelle version de BioWare, les gens de Fonderie numérique J’ai jeté un œil à toutes les versions console du jeu. Il y a quelques analyses sur les deux versions Xbox ici – et la bonne nouvelle est que l’équipe les considère « assez solide« , malgré quelques chiffres en basse résolution.

La Xbox Series X et la Xbox Series S contiennent des performances et modes de qualité – comme BioWare l’a déjà confirmé – ce qui signifie qu’il existe une option 60FPS sur les deux consoles Xbox. Nous examinons des chiffres de résolution interne très faibles dans les modes 60FPS – qui sont ensuite mis à l’échelle vers des résolutions plus présentables.

Veilguard est assez solide sur les consoles, offrant une interprétation élégante et performante du dernier BioWare. https://t.co/tXgCChFXc8–Olivier Mackenzie (@oliemack) 30 octobre 2024

Malgré ces faibles chiffres, DF semble approuver l’apparence générale de The Veilguard sur console. Nous avons ici des fonctionnalités de lancer de rayons en fonction de la console et du mode choisi, des environnements magnifiques tout au long du jeu et, bien sûr, une simulation de cheveux absolument luxuriante qui donne à tout titre moderne une chance pour son argent.

Si vous êtes intéressé par la technologie derrière le dernier effort de BioWare, alors la vidéo complète ci-dessus vaut la peine d’être visionnée avant le lancement du jeu sur 31 octobre. Oh, et si vous voulez en savoir plus sur le jeu lui-même, nous publierons notre critique écrite complète ci-dessous – nous avons marqué le jeu. 9/10 à la fin!