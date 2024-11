Dragon Age : Le lancement de Veilguard bat Jedi Survivor pour en faire le plus grand jeu solo jamais créé par EA sur Steam

Le lancement de Dragon Age : The Veilguard en a déjà fait le plus grand jeu solo d’EA sur Steam, en tête des classements et en battant les concurrents de Star Wars Jedi : Survivor de 2023.

Au moment de la publication, Dragon Age : The Veilguard comptait environ 70 414 concurrents, ce qui le plaçait juste en dehors du top 10 des jeux les plus joués sur la plateforme avec des critiques majoritairement positives. Il devance Baldur’s Gate 3, qui continue de connaître un succès continu grâce à l’introduction de mods et d’autres nouvelles fonctionnalités. Le précédent record d’EA était Jedi Survivor, qui a réussi un sommet historique de 67 855.

Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a prédit le succès de Dragon Age lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mardi, affirmant que BioWare avait « revenu à ses points forts » et qu’il bénéficierait d’une concurrence limitée grâce à la décision d’Ubisoft de retarder Assassin’s Creed Shadows.

Nous avons écrit dans notre propre critique : « Dragon Age : The Veilguard rafraîchit et revigore une série légendaire qui a trébuché au cours de ses années intermédiaires, et ne laisse aucun doute sur le fait qu’elle mérite sa place dans le panthéon du RPG. Le prochain Mass Effect va avoir un impact très important. un acte difficile à suivre, ce que je n’aurais jamais imaginé dire avant de me lancer dans cette aventure. »

Dans l’ensemble, c’est un bon début pour le nouveau RPG de BioWare étant donné qu’il a été lancé un jour où la plupart de ses fans sont au travail ou à l’école. Cela vaudra la peine de garder un œil sur ses performances avant son premier week-end complet, alors que les joueurs se plongeront correctement dans la première nouvelle version de Dragon Age depuis 2014.

