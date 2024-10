Dragon Age : La revue Veilguard

Alors que je tailladais, explosais, courtisais, pillais et me frayais un chemin à travers le monde époustouflant et passionnant de Dragon Age : The Veilguard, je n’arrêtais pas d’avoir une pensée : « Attendez, BioWare fait ça ? BioWare 2024 ? Avec ce jeu faisant suite à la débâcle qu’était Anthem, lui-même précédé par Dragon Age : Inquisition et Mass Effect : Andromeda, qui étaient tous deux tout simplement bien avec le recul, je n’étais pas sûr que ces anciens maîtres du jeu de rôle pourraient faire un jeu comme celui-ci n’est plus. Mais rassembler mon équipe de compagnons intéressants et attachants pour sauver le monde, c’était comme réunir l’ancien groupe, à plus d’un titre.

La portée de cette aventure s’étend sur tout le nord de Thédas, vous envoyant des côtes de Rivain aux étendues sauvages dévastées d’Anderfels alors que vous tentez d’empêcher la montée d’un mal ancien et menaçant. C’était passionnant en tant que fan de longue date de la série de voir enfin autant d’endroits dont je n’avais entendu parler que dans un article de journal en 2009. Et la façon dont BioWare nous fait procéder dans cette exploration est très ciblée et délibérée. .

La conception des niveaux de Veilguard a été l’une des premières choses qui m’a sauté aux yeux, me rappelant plus que tout le jeu original Star Wars : Knights of the Old Republic. Les couloirs lisses et en boucle avec juste assez de petits recoins à découvrir sont intelligemment interconnectés d’une manière qui prouve à quel point un RPG de style BioWare gagne beaucoup et ne perd presque rien en abandonnant l’idée d’un monde entièrement ouvert. (Les exceptions à cela sont quelques-unes des sections les plus verticales de la ville de Minrathous, dans lesquelles la navigation peut être difficile.) Dans l’ensemble, l’art de l’environnement est vraiment à couper le souffle, depuis les sommets désolés de Kal. -Sharok aux ruines elfiques flottantes et surréalistes de la forêt d’Arlathan.

J’ai également été très satisfait du design des personnages. L’armure et les tenues sont fabuleuses. J’ai passé plus d’une heure dans le créateur de personnage, comme je le fais habituellement, et j’en suis sorti avec une version de notre protagoniste, Rook, qui m’a ravi à chaque fois qu’elle était dans le cadre. C’est peut-être l’une des plus belles coiffures que j’ai jamais vues dans un jeu vidéo.

Le combat de Veilguard est un raffinement de ce que nous avons vu dans Dragon Age 2 et Inquisition.

Même avec toute cette splendeur visuelle, j’ai pu obtenir un 60 ips stable en 4k sur mon RTX 4070 Super avec DLSS réglé sur des performances maximales, ce qui n’affectait généralement pas la qualité visuelle de manière très visible. La seule exception à cela était en fin de partie, où il pouvait y avoir tellement d’effets de sorts déclenchés en même temps que non seulement je perdais des images, mais il était également difficile de voir ce qui se passait réellement.

Cependant, à travers les crépitements et les étincelles, le combat de Veilguard est définitivement un raffinement de ce que nous avons vu dans Dragon Age 2 et Inquisition. J’ai toujours préféré le style plus tactique de Dragon Age : Origins ou de Baldur’s Gate 3, mais ce navire a navigué il y a si longtemps pour ce studio que même les Evanuris ne se souviennent pas de ce à quoi il ressemblait. Et donc, à en juger pour ce qu’il est ce système de combat très axé sur l’action, c’est plutôt bien ! BioWare s’est pleinement engagé dans le style au rythme rapide et l’a affiné à un point tel que je l’apprécie beaucoup. Et la possibilité de faire une pause pour donner des ordres aux membres du groupe, tout comme dans Mass Effect, donne toujours l’opportunité aux joueurs plus tactiques comme moi de regarder autour du champ de bataille et de réfléchir à notre prochain mouvement. Cependant, cela se sent certainement mieux sur un contrôleur que sur une souris et un clavier.

J’ai été quelque peu déçu que les membres du groupe ressemblent davantage à des extensions de votre propre personnage au combat à ce stade plutôt qu’à leurs propres entités. Ils n’ont même pas de barres santé, par exemple. Ils ne peuvent pas être assommés au combat, alors que vous perdez instantanément une rencontre si Rook tombe. Ils ont des emplacements d’équipement et des arbres de compétences, mais moins que ce que Rook obtient. Mais dans l’ensemble, la quantité de personnalisation disponible pour l’ensemble de l’équipe grâce à des tas et des tas de butin intéressant et évolutif était plus que suffisante pour satisfaire mes appétits de RPG, voire réaliser mes fantasmes les plus fous de gestion de bataille complexe.

Au cours de mon jeu de 100 heures presque à 100%, presque obsessionnel, j’ai conçu Rook comme un Spellblade – un mage hybride de mêlée de milieu de gamme – et j’ai vraiment apprécié le style de jeu une fois que j’ai débloqué tous mes outils de base. Danser avec un poignard à travers un orage que j’ai invoqué, sortir du danger puis revenir pour porter un coup mortel, n’est qu’un très bon moment qui récompense un timing précis et une priorisation judicieuse des cibles. Ce n’est pas le Dragon Age tactique de ma jeunesse, mais c’est un Dragon Age avec lequel je peux vibrer.

Et les points forts des combats sont sans aucun doute les combats de boss, qui offrent un défi vraiment satisfaisant même avec la difficulté par défaut. Alors que les combats de foule standard avec les sectateurs de Darkspawn ou de Venatori sont finalement devenus un peu répétitifs après plus de 90 heures, affronter un Haut Dragon n’a jamais manqué de faire pomper mon sang car j’ai dû étudier attentivement les modèles d’attaque et réfléchir sur mes pieds.

Toute votre équipe est composée de compagnons complexes, mémorables et sympathiques.

Dans le sens où un RPG BioWare concerne vraiment vos compagnons, également connus sous le nom d’amis que nous nous sommes fait en cours de route, cela pourrait être le jeu le plus BioWare de tous les temps. Non seulement toute l’équipe est composée de personnalités complexes, mémorables, sympathiques et distinctes de tout Thedas, mais ils sont tous traités comme les stars de leur propre histoire. Veilguard est léger sur ce genre de quête secondaire classique du genre « Aidez Bingo Bongo à trouver de la graisse pour pépites », et celles-ci ne me manquent pas beaucoup car elles ont été remplacées par des arcs héroïques complets pour chaque compagnon, avec des rebondissements, des tours, un ennemi personnel, des développements majeurs du personnage et un moment de triomphe digne d’un protagoniste plutôt que d’un acolyte. C’est comme si les scénaristes avaient pris les missions de fidélité de Mass Effect 2 et les avaient transformées en sept jeux miniatures. Presque toutes les missions secondaires sont liées à l’une d’elles, ce qui efface le sentiment que vous faites un travail chargé.

Choisir un favori parmi les sept membres de Veilguard dont parler semble véritablement une tâche impossible. Je veux vraiment dire qu’ils sont tous mes préférés. Mais j’ai eu une romance enrichissante avec le stoïque Grey Warden, Davrin, et je suis devenue la mère de son jeune copain griffon, Assan, il doit donc être mon choix pour cette partie. Sérieusement, si jamais quelque chose arrive à ce petit bonhomme, j’emporterai Thédas dans une marée de feu. Le gentleman nécromancien Emmerich inspiré de Vincent Price est également une délicieuse variante des tropes habituels des mages de la mort gothiques avant-gardistes.

Et même si les développeurs nous ont demandé de ne pas dévoiler spécifiquement de qui je parle ici, en tant que personne non binaire moi-même, Veilguard inclut certaines des représentations les plus authentiques de l’acceptation des questions de genre – et de la nécessité de naviguer. la réaction de votre famille – je l’ai déjà vue dans un jeu. Cela ne ressemble pas à un spécial après l’école ou à ce que je sois flatté. C’est assez bien géré, et découvrir que l’auteur de ce personnage est lui-même non binaire ne m’a pas du tout surpris.

L’intrigue plus vaste qui menace le monde en arrière-plan alors que nous effectuons toutes ces quêtes plus personnelles n’a rien de particulièrement remarquable dans sa structure globale. Nous devons unir certaines factions pour combattre certains dieux maléfiques qui tentent de faire de mauvaises choses avec des tentacules. Le principal problème qui rend cela intéressant, cependant, est que Solas – également connu sous le nom de Loup de peur, dieu elfique du mensonge et de la rébellion – attend dans les coulisses, me laissant deviner s’il était un ami ou un ennemi.

Cette histoire ressemble à la fois à un adieu et à un redémarrage en douceur, en quelque sorte.

Dans la continuité de la série Dragon Age, Veilguard semble un peu déconnecté de là où nous nous sommes arrêtés il y a dix ans. Si vous vous attendiez à ce que les décisions des jeux précédents de la série soient reportées, je suis désolé de dire qu’elles n’ont jamais eu moins d’importance. Vous ne pouvez importer que trois choix, dont l’un n’apparaît que dans le contexte d’une seule lettre que vous pouvez ou non trouver et lire. Vous pouvez recréer votre Inquisiteur à partir de Dragon Age : Inquisition, de la même manière qu’Inquisition vous a permis de recréer votre Hawke si vous jouiez à Dragon Age 2. Et l’Inquisiteur finit par être un personnage assez important, ce qui était cool.

Mais des choses comme le choix de savoir qui vous avez choisi pour diriger la Chantrie à la fin de l’Inquisition n’ont jamais été évoquées. Il n’y a aucun signe du Gardien d’Origins, même si vous visitez le bastion de leur ordre. Hawke n’obtient qu’une mention passagère. Il existe d’autres camées d’Origins et de Dragon Age 2, mais ces personnages ne font visiblement référence à aucun choix important que vous avez pu faire en leur présence. Cette histoire ressemble à la fois à un adieu et à un redémarrage en douceur, d’une certaine manière, paradoxalement un peu rafraîchissant et décevant à la fois.

Le rythme au début est aussi un peu bizarre, et j’avais l’impression de pouvoir pratiquement sentir les réécritures. Par exemple, il est hilarant que personne ne prononce le mot « Veilguard » à haute voix au cours des 100 heures que j’ai jouées dans cette campagne pleine de dialogues, révélant ainsi un pivot marketing de dernière minute pour ce qu’il était. Mais il ne faut pas trop de temps pour que les choses se mettent sur la bonne voie, du point de vue de l’histoire, et quand c’est le cas, ils y restent.

Les sacrifices que j’ai dû faire pendant les heures de fermeture m’ont fait mal. Les sages décisions que j’ai prises ont porté leurs fruits.

Mis à part un choix énorme que vous ferez au début, les éléments de conception narrative les plus intéressants n’arrivent qu’à la toute fin de l’histoire de Veilguard. Et encore une fois, il est difficile d’approfondir cela sans gâcher quelque chose, mais le final est également très dans l’esprit de Mass Effect 2, dont la fin est peut-être jusqu’à présent la meilleure série de choix conséquents complexes. jamais présenté dans un RPG. Les sacrifices que j’ai dû faire pendant les heures de fermeture m’ont fait mal. Les sages décisions que j’ai prises ont porté leurs fruits. Et j’ai même eu la chance de sortir un as de ma manche de façon spectaculaire au dernier moment, notamment parce que j’ai adopté une approche très approfondie et prudente de tout ce qui a mené à cela. Cela semblait être la récompense ultime.

Dans tout cela, le flair cinématographique est hors du commun, prouvant que BioWare est inégalé dans le monde du RPG dans cette discipline. Il y a tellement de meilleures choses dont je ne peux même pas vous parler, mais certaines parties donnaient l’impression de regarder un film fantastique à gros budget de la meilleure des manières. Une partition triomphale et efficace – pour ne pas dire tout à fait emblématique – élève encore plus ces moments.