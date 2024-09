Dragon Age : La Garde du Voile dévoile de nouveaux lieux

EA et BioWare ont sorti leur dernier article de blog et courts clips vidéo pour Dragon Age : La Garde du Voile. Le dernier article donne un aperçu de l’exploration et des lieux du jeu, mettant en avant la forêt d’Arlathan, les zones humides de Hossberg, Minrathous, Rivain et Trévise. En explorant les lieux du jeu, les joueurs pourront trouver du butin, des énigmes et des traditions, avec de multiples façons de se déplacer, y compris le voyage rapide. Les compagnons auront différentes capacités d’exploration, comme Bellara qui bricolera avec des artefacts elfiques. Les joueurs pourront également repérer leurs compagnons par eux-mêmes dans le monde.

De plus, le blog a rapidement évoqué le phare et le carrefour. Le phare sert de plaque tournante au jeu. Chaque compagnon (et protagoniste Rook) a sa propre pièce, qui sera décorée et modifiée au fil de l’histoire. Les joueurs peuvent également trouver l’atelier du gardien dans le phare, qui permet d’améliorer et d’enchanter les objets. Le carrefour est quant à lui un lieu de rencontre pour de nombreux Éluviens, accessible depuis le phare. Il sert de lien principal entre les joueurs et le reste du monde de Thédas. Le gardien fait office de guide dans le carrefour, emmenant le groupe vers des îles de l’Immatériel. Le carrefour propose également de nombreuses énigmes et mène à divers éléments de contenu annexe.

Dragon Age : La Garde du Voile Dans ce jeu, les joueurs incarnent un nouveau protagoniste nommé Rook, qui doit se battre après que des dieux elfiques corrompus se soient libérés et aient semé le chaos dans le monde. Ils seront rejoints par sept compagnons : Harding l’éclaireur, Neve le détective, Lucanis le tueur de mages, Bellara la sauteuse de voile, Emmrich le nécromancien, Davrin le gardien et Taash le chasseur de dragons. Dragon Age : La Garde du Voile sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 31 octobre 2024.