Dragon Age Inquisition a « massivement » dépassé les prévisions internes d’EA, révèle un ancien développeur de BioWare

Dragon Age Inquisition est loin d’être un échec commercial, a insisté un ancien développeur de BioWare en révélant les chiffres de vente mis à jour du jeu.

Le jeu de rôle d’action fantastique Dragon Age Inquisition a été lancé en 2014 et a rencontré un succès critique et commercial, enregistrant le plus grand lancement de l’histoire de Bioware en termes d’unités vendues. La critique de Dragon Age Inquisition par IGN a obtenu une note de 8,8/10. Nous avons déclaré : « Dragon Age : Inquisition ne raconte pas une grande histoire, mais il rapproche la série de ses racines avec des systèmes de RPG profonds. »

Aujourd’hui, 10 ans plus tard, l’ancien producteur exécutif de Dragon Age, Mark Darrah, qui a quitté BioWare en 2020, a révélé qu’Inquisition s’était vendu à plus de 12 millions d’exemplaires et avait « massivement » dépassé les projections internes d’EA pour le jeu.

Ouais, je ne sais pas vraiment d’où vient l’expression « DAI était un échec commercial »…

C’est plus de 12 millions à ce stade.

Les projections internes de l’EA ont été considérablement survendues

…

Oh oui et c’était GotY en 2014. — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 17 septembre 2024

Pourquoi Darrah a-t-il dit cela maintenant ? L’ancien employé de BioWare s’est servi des réseaux sociaux pour contrer les affirmations d’un utilisateur selon lesquelles Inquisition était un « échec commercial ». Ce commentaire est né d’une conversation sur les réseaux sociaux à propos de la série Dragon Age qui semblait perdre son ton « super sérieux et sinistre » après la sortie du premier jeu de la série, Origins, très apprécié en 2009.

Ce sentiment est alimenté par un débat en cours sur le look stylisé de Dragon Age: The Veilguard et son gameplay orienté vers l’action, vers lesquels la série se dirige en réalité depuis la sortie de Dragon Age 2 en 2011. En résumé, certains fans de Dragon Age aspirent à un RPG plus sanglant et plus sombre d’Origins, tandis que The Veilguard est davantage l’évolution naturelle d’Inquisition, un jeu qui avait déjà laissé Origins derrière lui en termes de gameplay et de style artistique et qui, comme l’a expliqué Darrah, a connu un énorme succès commercial en le faisant.

The Veilguard est lancé une décennie après Inquisition, et l’aperçu pratique exclusif de Dragon Age: The Veilguard d’IGN offre un aperçu très utile de ce à quoi s’attendre du jeu.

