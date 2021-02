ROME (AP) – Mario Draghi, l’homme largement reconnu pour avoir sauvé l’euro, a pris les rênes en tant que Premier ministre italien samedi après avoir réuni un gouvernement qui équilibre des experts économiques et d’autres technocrates avec des politiciens de carrière de tous les horizons pour guider le pays dévasté par la pandémie vers la guérison.

Draghi et ses 23 ministres ont prêté serment au palais présidentiel du Quirinal. Le président italien Sergio Mattarella avait chargé l’ancien président de la Banque centrale européenne d’essayer de former un gouvernement capable de gérer les crises sanitaire, économique et sociale de la pandémie de coronavirus.

Par respect pour les précautions relatives aux coronavirus, tous les participants à la cérémonie d’assermentation étaient masqués et un assistant du palais a fourni à chaque ministre un stylo neuf pour signer son serment. Draghi, conservant la position calme qu’il avait adoptée pendant les jours où il a passé à consulter les chefs de parti, n’a fait aucun commentaire public pendant les premières heures de son mandat de premier ministre, et ses yeux n’ont montré aucune émotion perceptible sur son masque N95.

Les mots les plus cités jusqu’à présent par Draghi ont été ceux prononcés en 2012 lorsque la zone euro risquait de s’effondrer dans une crise de confiance et il a juré que la Banque centrale européenne ferait «tout ce qu’il faudrait» pour sauver l’euro. Alors que l’économiste de 73 ans quittait samedi le bureau du Premier ministre, devant une file de gardes d’honneur dans la cour du palais Chigi, les employés du bureau du premier ministre se sont penchés par les fenêtres pour applaudir chaleureusement.

L’actuelle chef de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a tweeté ses félicitations et a noté les « décennies de Draghi consacrées au service public pour l’Italie et l’Europe. Je lui souhaite bonne chance alors qu’il entreprend la tâche qui l’attend, menant le gouvernement dans le meilleur intérêt. de tous les citoyens italiens. »

Draghi, 73 ans, qui dirigeait également auparavant la banque centrale italienne, remplace Giuseppe Conte, qui a démissionné après qu’un petit parti eut retiré son soutien à la gestion de la pandémie. Draghi a été exploité après que Conte n’a pas réussi à rassembler suffisamment de soutien pour un troisième gouvernement de coalition.

Draghi a dévoilé vendredi soir un cabinet qui correspondait au désir de Mattarella de ne pas être redevable à une quelconque tendance politique, avec des verrouillages pandémiques écrasant l’économie depuis longtemps stagnante de l’Italie, il a choisi pour son ministre de l’Économie une personne non politique, Daniele Franco, qui a servi dans Poste de banque centrale italienne et comptable de l’État.

Désireux de jouer un rôle dans la décision sur la manière dont l’Italie dépensera quelque 209 milliards d’euros (environ 250 milliards de dollars) dans les fonds de redressement de l’Union européenne, les politiciens de partis qui ont passé des années à se diaboliser mutuellement ont mis de côté leurs divergences, du moins pour l’instant, et ont accepté de se joindre un gouvernement Draghi.

Ce soutien politique sera crucial au Parlement, où Draghi la semaine prochaine doit remporter des votes de confiance obligatoires.

La perspective de canaliser de l’argent dans des projets concrets pour améliorer la vie des citoyens est due aux largesses de l’UE qui a été décrite comme le plus grand instrument d’aide depuis le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Il a pratiquement transformé du jour au lendemain l’euroscepticisme de Matteo Salvini, le leader de la Ligue de droite, en un défenseur pro-européen publiquement enthousiaste d’un gouvernement Draghi.

Salvini n’a pas obtenu de ministère lui-même, mais trois des piliers de son parti l’ont fait, y compris un assistant clé, Giancarlo Giorgetti, qui dirigera le ministère du Développement économique alors que l’Italie tente de soutenir les entreprises jetées au sol par les mesures anti-pandémiques qui ont fermé leurs portes. magasins, centres commerciaux, restaurants et cafés et pendant des semaines.

Obtenir une part des 23 postes ministériels était quatre partis qui ont formé la coalition implosée de Giuseppe Conte: le Parti démocrate; un petit parti de gauche; un petit parti centriste dirigé par l’ancien premier ministre Matteo Renzi, dont la défection a provoqué l’effondrement du gouvernement Conte le mois dernier, et le plus grand parti au Parlement, le mouvement populiste 5 étoiles.

Né en tant que mouvement anti-établissement, le Mouvement était déjà en train de se désagréger après avoir été le chef de file des gouvernements conté consécutifs depuis 2018 – l’un de droite et l’autre de gauche. Sa décision de rejoindre un gouvernement Draghi menaçait d’élargir les fractures du Mouvement, avec des racines dans la méfiance à l’égard de Bruxelles.

Le parti de centre-droit Forza Italia de Silvio Berlusconi est de retour au gouvernement après une décennie. L’ancien triple premier ministre et magnat des médias est un grand soutien de Draghi et se présente comme un fervent champion de l’Europe.

Conte était fortement soutenu par les 5 étoiles, le défendant pour le poste de premier ministre, bien que l’avocat spécialiste de la médiation n’occupe aucun poste de parti politique. En tête des sondages d’opinion au cours de ses deux ans et demi au pouvoir, Conte est considéré par beaucoup comme mûr pour former son propre parti avant les élections prévues en 2023, mais pourrait arriver plus tôt, compte tenu des tensions politiques entre les partis italiens.