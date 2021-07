‘Draghi Like Hitler’: les manifestants critiquent le Premier ministre italien pour avoir introduit le laissez-passer sanitaire Covid, le qualifient de discriminatoire (VIDEO)

Des manifestations contre le projet du gouvernement italien d’introduire des laissez-passer de santé ont eu lieu samedi dans plus de 80 endroits, où les gens ont dénoncé la mesure comme discriminatoire.

Environ 3 000 se sont rassemblés à Rome et 5 000 à Turin, la capitale de la région du nord-ouest du Piémont, tandis que de plus petites manifestations ont eu lieu ailleurs dans le pays, ont déclaré les médias italiens. Dans l’ensemble, des manifestations ont été signalées dans plus de 80 villes et villages.

Les gens sont descendus dans la rue pour dénoncer le projet du gouvernement dirigé par le Premier ministre Mario Draghi d’introduire un laissez-passer de santé, connu sous le nom de « passe vert ». Le document sert de preuve qu’une personne a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, a été testée négative pour Covid-19 au cours des 48 dernières heures, ou s’est rétablie du virus.

À partir du 6 août, seuls les détenteurs du Green Pass seront autorisés à accéder aux cafés, restaurants, gymnases et spectacles en plein air.

Les manifestants considèrent la mesure comme discriminatoire. Certains ont défilé avec des pancartes indiquant « Draghi comme Hitler » et « Liberté, plus de dictature », tandis que d’autres portaient des drapeaux italiens et des fusées éclairantes.

« Nous disons non au Green Pass parce qu’il crée des citoyens de classe A et de classe B – ceux qui ont des droits et ceux qui n’en ont pas », un manifestant à Rome a déclaré à l’agence vidéo Ruptly de RT. « C’est contre la constitution italienne. »

Le journal La Stampa a rapporté que certains propriétaires d’entreprises ont participé à la manifestation, craignant que l’introduction du laissez-passer n’entraîne une baisse de la clientèle et ne mette en danger leurs moyens de subsistance.

Draghi a déclaré que le Green Pass est nécessaire pour arrêter la propagation de la maladie et redémarrer l’économie. Certains politiciens ont critiqué les manifestations de samedi.

« Entendre des mots comme » esclavage « et » escroquerie Covid » me fait frissonner. Selon ces irresponsables [people], 130 000 décès n’étaient peut-être qu’imaginaires », a déclaré la sénatrice Licia Ronzulli du parti de centre-droit Forza Italia, citée par La Stampa.

