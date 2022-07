Draghi demande à l’unité de rester en tant que Premier ministre italien

ROME – Le Premier ministre italien Mario Draghi, qui a proposé de démissionner la semaine dernière après une rébellion au sein de son vaste gouvernement d’union nationale, a mis au défi mercredi les partis fractionnés du pays de se serrer les coudes pour le bien du pays à condition qu’il reste.

“La seule voie à suivre, si nous voulons rester ensemble, est de reconstruire par le haut ce pacte, avec courage, altruisme et crédibilité”, a déclaré M. Draghi dans un discours au Sénat italien, lançant un gant avant les votes de confiance. dans les chambres haute et basse du Parlement mercredi et jeudi qui détermineront le sort de son gouvernement, ainsi que la stabilité de l’Italie et d’une grande partie de l’Europe à un moment particulièrement précaire.

M. Draghi, s’exprimant sous de longs applaudissements mais aussi quelques chahuts, a déclaré que les cris publics pour que le gouvernement continue étaient “impossibles à ignorer” et que si “l’Italie est forte quand elle sait être unie”, les motivations politiques avaient “malheureusement » conduit les partis à chercher à se distinguer et fragilise « l’envie d’avancer ensemble ».