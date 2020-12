Deux drag queens qui ont été interrompues par des manifestants alors qu’elles lisaient des livres aux enfants poursuivent un éminent dirigeant chrétien et activiste politique pour 20 000 $ pour une série de publications en ligne.

Johnny Valkyrie, 23 ans, et Dwayne Hill 40, jouaient Drag Storytime à la Brisbane Square Library en janvier.

Leur lecture a été interrompue par un groupe bruyant de membres du Liberal National Club de l’Université du Queensland qui ont scandé «les drag queens ne sont pas pour les enfants».

Gavin Wilson, 21 ans, qui a pris part à la manifestation, s’est ensuite suicidé à la suite d’une intense réaction publique à la manifestation.

La manifestation et le suicide ont incité l’ancien membre australien du lobby chrétien Lyle Shelton à s’en prendre aux drag queens dans une série de médias sociaux et de blogs, les qualifiant de « modèles dangereux ».

M. Valkyrie et M. Hill poursuivent maintenant M. Shelton pour 10 000 $ chacun devant le tribunal civil et administratif du Queensland.

Ils demandent également des excuses et une rétractation de ses messages, affirmant qu’ils ont souffert d’anxiété et de dépression à cause d’eux.

M. Valkyrie a déclaré qu’il avait eu des pensées suicidaires tandis que M. Hill avait « réduit ses performances de drag queen et avait eu quelques difficultés en conséquence ».

M. Shelton a déposé une lettre à QCAT en juillet exhortant les deux hommes à abandonner l’affaire et que ses avocats de la Human Rights Law Alliance n’ont pas encore déposé de défense, a rapporté Adelaide Now.

M. Hill et M. Valkyrie affirment dans leur document que les blogs font un certain nombre de «fausses implications» sur la paire.

M. Hill utilise deux noms de spectacle, en fonction du public pour lequel il se produit.

Il utilise «Diamond» pour les enfants et «Diamond Good-Rim» pour les spectacles pour adultes.

Le document déposé à la QCAT affirme que le blog fait une « fausse implication qu’il utilise son nom de scène adulte dans des émissions pour enfants et de fausses déclarations selon lesquelles il est dans les industries de la pornographie et du « commerce du sexe » ».

Le blog de M. Shelton affirme que « Good-Rim est un gagnant 2019 d’un X Award de l’industrie du divertissement pour adultes ».

Mais M. Hill dit qu’il n’a été impliqué dans aucun film pour adultes.

Dans la lettre soumise par M. Shelton en juillet, il dit ne pas avoir de «mauvaise volonté ou sentiment».

«Je reconnais que vous êtes libre d’adopter et de vivre une identité et un style de vie en contradiction avec mes convictions et mes croyances», lit-on dans la lettre.

« Mon article de blog est un exercice légitime d’une autre liberté fondamentale – ma liberté de pensée, de parole et d’expression sur des questions qui me tiennent à cœur et qui présentent un intérêt public significatif. »

Daily Mail Australia a contacté M. Shelton pour un commentaire.