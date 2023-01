Drag Story Time revient à la bibliothèque de Kelowna plus de 3 ans après la controverse

La bibliothèque régionale d’Okanagan lance une nouvelle série d’heures du conte, et la première est basée sur l’inclusivité et la diversité.

Le 28 janvier de 11 h à 12 h, la bibliothèque du centre-ville de Kelowna accueillera Drag Story Time mettant en vedette Freida Whales, qui y a également joué en 2019 dans ce qui est devenu une situation controversée.

Don Nettleton, le président de la bibliothèque régionale d’Okanagan à l’époque, ainsi que d’autres membres de la direction ont été contraints de suivre une formation de sensibilisation après la visite de Whales après avoir fait des commentaires désobligeants.

“Le programme annoncé, tout en prétendant promouvoir la diversité et l’acceptation, sera offensant pour un segment important de notre société”, a déclaré Nettleton en 2019.

Danielle Hubbard, cependant, qui a succédé au PDG par intérim Jeremy Fedderson en octobre 2022 après le départ à la retraite de Nettleton le mois précédent, a déclaré que “l’ORL soutient et s’efforce de représenter tous les membres de nos communautés”.

Whales a déclaré qu’elle était ravie de ramener “le divertissement, la positivité et la diversité au programme de lecture” dans leur ville natale.

