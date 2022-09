Drag stars organisent un spectacle-bénéfice à Lake Country pour la vérité et la réconciliation – Kelowna Capital News

Rez Daddy et Ella Lamoureux présentent Autochtone et fier

Un spectacle-bénéfice pour la Indian Residential Schools Survivors Society et 2 Spirits in Motion aura lieu au Lake Country’s Creekside Theatre le 30 septembre.

Ella Lamoureux et Rez Daddy monteront sur scène avec le spectacle Indigène et fier en reconnaissance de la Journée vérité et réconciliation.

«Faire cette collecte de fonds avec Rez Daddy est important pour moi car cela aide à continuer à sensibiliser aux causes autochtones. Mettre en valeur des artistes autochtones est un excellent moyen de rassembler les gens! J’ai vraiment hâte à cet événement », a déclaré Ella Lamoureux.

Les participants doivent s’attendre à plus que votre spectacle de dragsters habituel, car l’éducation autochtone et les conversations honnêtes feront partie du spectacle.

Les profits du spectacle seront partagés et remis à la fois à l’IRSSS et aux 2 Spirits in Motion.

Les billets commencent à 29,99 $ et peuvent être achetés en ligne. L’accès au flux en direct peut également être acheté.

Les portes ouvrent à 19h

Concertscollecte de fondsLake CountryVérité et réconciliation