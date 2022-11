“Drag-scintillements, les gardiens de but au niveau junior ont besoin d’une grande amélioration”

Dans une récente correspondance adressée à toutes les unités membres de Hockey India, le Dr Dilip Tirkey, président de Hockey India, a souligné lundi l’importance des drag-flickers et des gardiens de but spécialisés dans le hockey moderne et a demandé aux académies de se concentrer sur l’amélioration de ces deux aspects du jeu.

Le Dr Tirkey a également souligné la nécessité de développer un bassin de talents de jeunes athlètes spécialisés dans ces deux compétences.

A LIRE AUSSI| Coupe du Monde de la FIFA 2022, Jour 2 Faits saillants : L’Angleterre déroute l’Iran ; Les Pays-Bas battent le Sénégal ; Les États-Unis et le Pays de Galles partagent le butin

Il a déclaré: «La technique du drag-flicking est devenue l’un des aspects les plus excitants du hockey moderne. La joie d’un coin de pénalité bien coordonné avec le ballon traîné à la vitesse d’une balle passant devant le mur des défenseurs apparaît toujours comme l’un des aspects les plus excitants du sport.

“De même, il est de plus en plus important d’avoir un gardien de but bien formé et agile. Le récent succès de l’Inde dans les grands tournois internationaux peut être attribué à PR Sreejesh et Savita Punia qui ont joué leurs rôles avec le plus grand professionnalisme”, a déclaré le Dr Tirkey dans un communiqué publié lundi.

Il a en outre ajouté: «Les drag-flickers et les gardiens de but au niveau junior ont encore besoin d’une grande amélioration de leurs compétences de jeu. Par conséquent, il y a un besoin croissant de coaching spécialisé dans ces disciplines dans les académies.”

À la lumière de ce besoin d’améliorer notre bassin de talents à travers ces aspects, Hockey India a lancé un processus de dépistage des talents dès le plus jeune âge et, avec le soutien des académies de hockey et des auberges sportives, soutient la formation et la sélection de ces athlètes pour les compétitions nationales. programmes.

A LIRE AUSSI | L’Argentine peut-elle écrire un épilogue digne de la carrière astronomique de Lionel Messi – La Pulga ?

De plus, pour développer de meilleurs jeunes talents dans ces deux domaines critiques, Hockey India a exhorté les unités membres à initier un entraînement spécialisé dans les académies de hockey et les auberges sportives.

Les entraîneurs engagés pour cela entraîneront les équipes de Zone sélectionnées lors des tournois inter-zones. Ces entraîneurs, qui sont aussi essentiels à l’écosystème que tous les autres entraîneurs, auront également la chance d’améliorer leurs compétences dans le cadre de ce programme, a déclaré Hockey India dans le communiqué.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici