Drag Race fans hystériques alors que Gemma Collins fait des insinuations effrontées à propos de Spotted Dick et de saucisses en apparition

Les fans de DRAG Race ont été laissés dans l’hystérie la nuit dernière lorsque la reine d’Essex Gemma Collins a fait son apparition dans l’émission.

Au grand plaisir des téléspectateurs, le joueur de 40 ans est allé en ville avec toutes sortes d’insinuations effrontées sur Spotted Dick et les saucisses.

Gemma avait l’air sensationnelle pour la compétition de dragsters BBC Three Episode, vêtue d’une robe rose vif avec des gants assortis et ses cheveux et son maquillage stylés à la perfection.

Les fans de la série étaient désespérés pour Gemma et étaient ravis de voir le favori de Towie sur leurs écrans.

Apparaissant dans la tristement célèbre section Snatch Game de l’émission, Gemma a regardé les concurrents se faire passer pour Spice Girl Mel B et l’ancien mannequin glamour Katie Price.

Mais ce sont les commentaires effrontés de la star de télé-réalité pour animer RuPaul qui ont vraiment fait rire les téléspectateurs.

Discutant du pudding britannique Spotted Dick, Ru a demandé à Gemma quand était la dernière fois qu’elle avait apprécié le dessert.

Souriant timidement, la bombe blonde a répondu: « Hier soir … avec une crème supplémentaire. »

Plus tard, on a demandé à Gemma si elle avale des saucisses battues.

Ne manquant pas un battement, la coquine minx a répondu: « C’est ma chose préférée à faire », avant de lui donner un coup de cheveux.

Les téléspectateurs adoraient voir Gemma dans l’émission et ont trouvé ses commentaires hystériques, beaucoup se précipitant sur Twitter pour exprimer leurs pensées.

Un fan a écrit: Gemma Collins être sur Drag Race me rend honnêtement si heureux. Iconic @missgemcollins #DragRaceUK. »

« Gemma Collins sur Drag Race, les rêves se réalisent vraiment, a tweeté un autre spectateur.

Tandis qu’un troisième ajoutait: « Gemma Collins n’est que la royauté de Snatch Game », tandis qu’un quatrième suppliait: « Que Gemma Collins accueille la course de dragsters. »

« Gemma Collins est plus drôle au jeu d’arraché que toutes les drag queens #DragRaceUK », a déclaré un quatrième.