Drag Queen fustige le candidat du GOP au poste de gouverneur de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Kari Lake, la favorite de la primaire républicaine pour le gouverneur de l’Arizona, a condamné le poids culturel croissant des drag queens, sautant dans le dernier grief social qui s’installe à droite.

Mais ses commentaires ont été rapidement condamnés au cours du week-end par l’un des artistes de drag les plus populaires de Phoenix, qui a déclaré que Lake était un hypocrite qui fréquentait ses performances.

Richard Stevens, qui joue le rôle de Barbra Seville, a déclaré que Lake, un ancien présentateur de nouvelles télévisées, assistait régulièrement à des spectacles de dragsters et l’avait même engagé pour s’habiller en Marilyn Monroe lors d’une soirée privée et avait amené sa jeune fille. Il a publié des photos sur ses comptes de médias sociaux de Lake posant avec des drag queens et captures d’écran de ses conversations avec elle.

Le différend entre le favori du poste de gouverneur et l’éminente drag queen a attiré l’attention nationale et mis Lake sur la défensive deux semaines avant le début du vote anticipé avant la primaire du 2 août en Arizona. Cela alimente également une critique persistante de la conversion de Lake de donateur de Barack Obama en conservateur de Donald Trump.

« Ils ont expulsé Dieu des écoles et ont accueilli les Drag Queens », a tweeté Lake vendredi soir. « Ils ont enlevé notre drapeau et l’ont remplacé par un arc-en-ciel. Ils cherchent à désarmer les Américains et à militariser nos ennemis. Ramenons les bases : Dieu, les armes et la gloire. »

Stevens a répondu sur les réseaux sociaux le lendemain matin : « J’ai joué pour elle. J’ai joué pour sa famille. J’ai rencontré ses enfants. J’ai été chez elle, et j’ai son numéro de téléphone privé et son compte Facebook privé.

Il a déclaré lundi à l’Associated Press qu’il était resté en contact avec Lake et l’avait défendue en privé alors même qu’elle menait une campagne d’extrême droite avec laquelle il n’était pas d’accord. Mais quand elle est venue après les drag queens, il a dit, « cette hypocrisie m’a vraiment dérangé. »

« J’ai été personnellement offensé par ce tweet », a déclaré Stevens.

Stevens a déclaré avoir rencontré Lake pour la première fois à la fin des années 1990, lorsqu’il se produisait régulièrement dans un bar gay près des studios KSAZ, où Lake était un présentateur du soir. Il a dit que Lake et ses collègues s’arrêtaient parfois à l’émission de dragsters hebdomadaire du bar après la diffusion, et il l’a reconnue en regardant les informations. Ils ont finalement noué une amitié, a-t-il déclaré. Elle lui demandait des sources pour discuter des problèmes affectant la communauté LGBTQ, et il apparaissait occasionnellement sur les émissions de Fox 10.

Lake l’a embauché une fois pour jouer le rôle de Marilyn Monroe lors de la baby shower d’un collègue il y a environ une décennie, et là, il a rencontré sa fille, dont il se souvient avoir environ 9 ou 10 ans.

Alors que le message de Stevens gagnait rapidement du terrain sur les réseaux sociaux samedi, la campagne de Lake a d’abord répondu en établissant une distinction entre un interprète de drag et un homme se faisant passer pour une célébrité féminine.

La campagne a publié dimanche une déclaration condamnant les médias pour avoir couvert la controverse et menaçant de poursuivre Stevens pour diffamation.

« Comme la plupart des gens sains d’esprit, Kari Lake est très opposé à ce que des hommes ou des femmes adultes dansent de manière provocante pour les enfants, en particulier aux dépens du contribuable », indique le communiqué. « Pourquoi quelqu’un s’opposerait-il à cela? »

La déclaration qualifiait Stevens de « comédien et interprète talentueux que Kari Lake a couvert au cours de sa carrière à la télévision » et soulignait son soutien à la secrétaire d’État Katie Hobbs, la favorite de l’investiture démocrate.

Un porte-parole de Lake, Russ Trumble, a refusé de commenter davantage lundi, affirmant que « c’est une question juridique maintenant ».

Lake a rapidement pris la place de favori après avoir lancé une campagne qui a dynamisé la base du GOP et obtenu l’approbation de Trump. Elle a promu de manière agressive de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été entachées de fraude. Mais elle fait face à un défi de la femme d’affaires Karrin Taylor Robson, dont la fortune familiale lui a permis de dépenser largement plus que Lake pour les publicités télévisées, et de l’ancien représentant américain Matt Salmon.

Les spectacles de dragsters présentent des hommes vêtus de vêtements féminins flamboyants tout en dansant et en chantant ou en synchronisant les lèvres. Autrefois une sous-culture relativement obscure, ils ont explosé dans le courant dominant avec la popularité du hit télévisé « RuPaul’s Drag Race ». Certaines performances, en particulier les événements nocturnes dans les bars, peuvent être risquées. D’autres sont promus comme des affaires familiales, comme l’heure du conte drag queen.

Le tweet de la drag queen de Lake s’est accroché à un problème qui a pris feu ce mois-ci avec des conservateurs de tout le pays qui disent que les émissions de dragsters sexualisent les enfants.

Les législateurs de plusieurs États ont présenté une législation visant à interdire aux enfants les spectacles de dragsters, et les dirigeants du GOP du Sénat de l’Arizona ont déclaré qu’ils prévoyaient un projet de loi similaire.

« Le fait est que la traînée existe depuis toujours », a déclaré Stevens. « Je fais du drag depuis plus longtemps que Kari n’est républicain. Mais si vous voulez interdire le drag devant les enfants, vous feriez mieux de libérer votre calendrier car c’est ancré dans notre culture. La première drag queen que j’ai vue était Buggs Bunny.

Jonathan J. Cooper, Associated Press