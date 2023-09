DraftKings s’excuse et supprime les discussions sur le thème du 11 septembre après un refus public

DraftKings Sportsbook a supprimé de sa plate-forme un discours promotionnel « Never Forget » sur le thème du 11 septembre, au milieu d’un recul important.

Le pari a permis aux utilisateurs de parier sur trois équipes de New York – les Mets, les Yankees et les Jets – pour gagner lundi, jour du 22e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. Il était disponible sur les sites de paris sportifs pendant plusieurs heures et comportait le slogan « Pariez que ces équipes de New York gagneront ce soir le 11 septembre ». Le pari a été diffusé sur X, anciennement Twitter, où plusieurs utilisateurs ont publié des captures d’écran et exprimé leur mécontentement face à ce pari déplaisant.

La promotion a depuis été supprimée et DraftKings s’est excusé pour cette démarche.

« Nous nous excusons sincèrement pour le discours présenté brièvement en commémoration du 11 septembre », a déclaré un porte-parole de DraftKings dans un communiqué partagé avec Semaine d’actualités qui a également été publié sur les réseaux sociaux. « Nous respectons l’importance de cette journée pour notre pays et en particulier pour les familles de ceux qui ont été directement touchés. »

Une publicité DraftKings Sportsbook avant un match de la LNH entre les Predators de Nashville et les Oilers d’Edmonton au Bridgestone Arena le 13 décembre 2022, à Nashville, Tennessee.

Brett Carlsen/Getty Images



Les réseaux sociaux déchirent DraftKings pour le Parlay du 11 septembre

Peu de temps après que le pari ait fait surface sur les réseaux sociaux, DraftKings et son PDG Jason Robins ont été critiqués pour ce que de nombreux utilisateurs considéraient comme une promotion insensible. De nombreux utilisateurs ont été stupéfaits que le site de paris sportifs ait utilisé une tragédie pour promouvoir sa marque.

Les parlays sont un type de pari populaire composé de plusieurs critères qui sont tous requis pour qu’un pari soit payé. Les parieurs sportifs cumulent souvent les paris en raison de l’augmentation des gains.

Le parlay de DraftKings s’est construit autour de la victoire des Mets de New York sur les Diamondbacks de l’Arizona, de la victoire des Yankees de New York sur les Red Sox de Boston et de la victoire des Jets de New York sur les Bills de Buffalo lundi.

Selon The Action Network, qui rend compte de l’actualité relative aux paris sportifs, les paris sportifs sont lucratifs pour les paris sportifs, qui profitent de plus de 32 cents par dollar sur les paris sportifs et voient des marges encore plus élevées pour les paris sportifs.

Un certain nombre de sites de paris sportifs compilent des paris Parlay prédéfinis autour de différents thèmes pour attirer les parieurs.

Dans ce cas, de nombreux parieurs pensaient que DraftKings allait trop loin. Un utilisateur a déclaré : « DraftKings avec le dernier rappel : vous n’avez jamais besoin de forcer votre marque dans une tragédie nationale pour attirer l’attention. »

Plus tôt lundi, les Yankees, les Jets et les Giants faisaient partie des franchises sportives professionnelles de New York qui ont rendu hommage aux milliers de personnes décédées lors de l’attaque terroriste la plus meurtrière jamais survenue sur le sol américain.