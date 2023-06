DraftKings propose d’acheter PointsBet pour 195 millions de dollars, surenchérissant sur Fanatics

La centrale des paris sportifs DraftKings a fait une offre de 195 millions de dollars en espèces pour les actifs américains de PointsBet, c’est dit vendredicar il semble ralentir la montée des fanatiques.

L’offre intervient un mois après que Fanatics a accepté d’acheter la société australienne pour 150 millions de dollars dans le but de renforcer sa présence dans les paris sportifs.

« Alors que nous continuons à nous concentrer sur une exploitation plus efficace et à générer une croissance organique substantielle des revenus aux États-Unis, nous chercherons également à capitaliser avec prudence sur des opportunités intéressantes à des valorisations attrayantes, comme c’est le cas avec les activités américaines de PointsBet », a déclaré Jason Robins, PDG de DraftKings. dans un rapport. « Nous pensons que DraftKings est particulièrement bien placé pour soumettre cette proposition supérieure en raison de notre envergure et de notre capacité correspondante à générer des synergies significatives à partir de l’acquisition. »

DraftKings, qui est coté en bourse, a une capitalisation boursière d’environ 10 milliards de dollars.

Le PDG de Fanatics, Michael Rubin, a déclaré à CNBC après l’annonce qu’il était très sceptique quant à l’accord, qu’il considère comme DraftKings tentant de ralentir Fanatics.

« C’est une décision de retarder notre capacité à entrer sur le marché », a déclaré Rubin. « Je suppose qu’ils sont plus préoccupés par nous que je ne l’aurais pensé. »

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.