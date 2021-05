DraftKings (DKNG): résultats T1 2021

La société de paris sportifs DraftKings a signalé une perte par action et un chiffre d’affaires meilleurs que prévu pour son premier quart, et a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année complète.

Les actions ont baissé de plus de 1% sur le pré-marché après une première apparition sur le rapport.

Voici les chiffres clés:

Perte par action: 36 cents contre 42 cents attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

36 cents contre 42 cents attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 312 millions de dollars contre 236,2 millions de dollars attendus, par Refinitiv

DraftKings a déclaré qu’il comptait 1,5 million de clients mensuels uniques payants à compter de son premier trimestre, conservant les gains réalisés au quatrième trimestre. Il devrait rapporter 1,31 million, selon Factset.

Le revenu moyen par client mensuel unique payant s’est élevé à 61 $ au premier trimestre, ce qui représente une augmentation de 48% par rapport à la même période en 2020. La société a déclaré que cela avait été stimulé par un engagement accru avec ses offres de produits iGaming et de paris sportifs mobiles, ainsi que vente croisée.

La société a également relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 2021 à une fourchette de 1,05 milliard de dollars à 1,15 milliard de dollars, d’une fourchette de 900 millions de dollars à 1 milliard de dollars, ce qui équivaut à une croissance d’une année sur l’autre de 63% à 79%. DraftKings a crédité le retour attendu des saisons sportives normales pour l’augmentation des conseils.

« Cette augmentation reflète une solide performance au premier trimestre 2021, une forte activation continue des utilisateurs en raison de l’efficacité de nos dépenses marketing, des lancements bien exécutés de paris sportifs mobiles et d’iGaming au Michigan et de paris sportifs mobiles en Virginie, et une contribution modeste de nos acquisitions récemment achevées », a déclaré la société. « Cette orientation suppose également que tous les calendriers sportifs professionnels et universitaires qui ont été annoncés se concrétisent et que nous continuons à opérer dans les États dans lesquels nous vivons aujourd’hui. »

Le rapport de vendredi marque la première année complète de la société en tant que société cotée en bourse, depuis son introduction en bourse en avril dernier via un SPAC. La société a été en mesure de piloter la légalisation croissante des paris sportifs à travers les États-Unis, contribuant ainsi à étendre sa portée sur le marché. DraftKings propose des paris sportifs en ligne dans 12 États.

Actuellement, 21 états, plus Washington, DC, autorisent les paris sportifs en ligne, contre 20 au cours du dernier trimestre. Six États ont légalisé les paris sportifs mais ne sont pas encore opérationnels, et 13 États travaillent sur la législation.

