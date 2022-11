DraftKings, Cinemark, Hershey et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

DraftKings (DKNG) – DraftKings a chuté de 12,5% dans les échanges avant commercialisation malgré une perte et des revenus trimestriels inférieurs aux prévisions qui ont dépassé les prévisions de Wall Street. La société de paris sportifs a également relevé ses prévisions de revenus et a averti qu’un ralentissement économique prolongé pourrait avoir un impact sur les dépenses de ses clients.

Cinémark (CNK) – L’action de l’exploitant de salles de cinéma a augmenté de 6,5 % après avoir annoncé des revenus trimestriels meilleurs que prévu, même si sa perte a été plus importante que ce que les analystes avaient prévu.

Hershey (HSY) – Hershey a augmenté de 1% en pré-commercialisation après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations et que le fabricant de bonbons et de chocolats ait relevé ses perspectives de ventes et de bénéfices. L’amélioration des perspectives de Hershey signale de fortes ventes de bonbons d’Halloween.

Actions chinoises – Les actions des sociétés basées en Chine qui négocient aux États-Unis se sont redressées dans les échanges en dehors des heures de bureau sur des informations selon lesquelles la Chine assouplirait ses protocoles stricts de Covid-19. Alibaba (BABA) a bondi de 9,7%, JD.com (JD) a gagné 9,3 %, Pinduoduo (PDD) a ajouté 8,8 % et bilibili (BILI) a bondi de 14,4 %.

Starbuck (SBUX) – Les actions de Starbucks ont augmenté de 4,6% dans le pré-marché après que la chaîne de café a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, avec des ventes atteignant un niveau record. Starbucks a déclaré que ses investissements dans de nouveaux équipements et des salaires plus élevés pour les travailleurs portent leurs fruits.

DoorDash (DASH) – L’action DoorDash a augmenté de 11,9% dans les échanges avant commercialisation grâce à des commandes record et à des revenus meilleurs que prévu, bien que sa perte trimestrielle ait été plus importante que prévu. Les clients continuent de dépenser pour la livraison de nourriture même face à des prix plus élevés.

Twilio (TWLO) – Le fabricant de logiciels d’engagement client a vu son action chuter de 25,1 % en action avant commercialisation après des prévisions de ventes plus faibles que prévu. Les perspectives ont éclipsé une perte et des revenus trimestriels plus faibles que prévu qui ont dépassé les estimations.

Expedia (EXPE) – Expedia a annoncé un bénéfice trimestriel légèrement inférieur aux prévisions de Wall Street, mais les revenus ont dépassé les estimations et dépassé le milliard de dollars pour la première fois en raison d’une forte demande de voyages. Expedia a gagné 3,5 % en précommercialisation.

Pay Pal (PYPL) – Les actions de PayPal ont chuté de 6,9 ​​% en pré-commercialisation malgré des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu pour l’opérateur de services de paiement. Les investisseurs se concentrent sur la baisse des prévisions de croissance des revenus annuels de PayPal, la société exprimant sa prudence quant à l’impact d’un ralentissement économique.

Coinbase (COIN) – Coinbase a bondi de 6,5 % dans les échanges avant commercialisation, alors même qu’il a signalé une perte et des revenus plus importants que prévu, en deçà des prévisions des analystes. L’opérateur d’échange de crypto-monnaie a également connu une augmentation des revenus d’intérêts et a progressé dans la diversification de ses sources de revenus.

Bloquer (SQ) – Les actions en bloc ont bondi de 14% dans l’action de précommercialisation après avoir annoncé des revenus et des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions de Wall Street. Les revenus par abonnement de l’opérateur de services de paiement ont bondi de 71 % par rapport à il y a un an.

Découverte de Warner Bros. (WBD) – Warner Bros. Discovery a annoncé une perte plus importante que prévu pour son dernier trimestre et des revenus inférieurs aux estimations des analystes. Par ailleurs, Bloomberg a rapporté que la société de médias prévoyait de supprimer des emplois dans son unité cinématographique Warner Bros. Le titre a chuté de 3,3% en action avant commercialisation.

Carvana (CVNA) – Carvana a chuté de 7,4% dans les échanges avant commercialisation après que le détaillant de voitures d’occasion a annoncé des résultats trimestriels pires que prévu. La hausse des prix des voitures et la hausse des taux d’intérêt ont été des facteurs clés de la baisse de la demande.