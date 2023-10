Drae discute du drame familial sur « Keke Wyatt’s World »

Bonne journée de la bosse ! Nous ne sommes qu’à un jour de la première de la nouvelle série WeTV de Keke Wyatt Le monde de Keke Wyatt.

« Keke Wyatt’s World » sera diffusé en première sur WeTV le jeudi 12 octobre

Les six épisodes d’une heure suivent l’artiste R&B Keke Wyatt, alors qu’elle navigue dans sa carrière de chanteuse exigeante tout en étant épouse, fille, diva, amie et mère de 11 enfants. Dans le monde de la musique depuis plus d’une décennie, Keke est prête à orienter sa carrière dans une nouvelle direction avec son premier nouvel album en plus de six ans, tout en explorant les défis amoureux et en tant que mère. Avec un nouveau bébé ajouté à sa progéniture, Keke trouve ce nouveau chemin beaucoup plus difficile que jamais, incapable de se frayer un chemin vers la super célébrité comme le souhaiterait son équipe.

Alors que la pression monte, elle se bat pour empêcher que tout ne s’effondre avec l’aide de son mari, Zackariah, un père au foyer qui gère la maison ; sa mère, Lorna, qui est son rocher mais qui sème aussi le trouble dans la famille ; et la manager et meilleure amie, Andrae, qui a du mal à la garder sur la bonne voie.

Nous avons un extrait exclusif du premier épisode de jeudi. Dans le clip ci-dessous, Drae parle à Debbie de son dernier drame avec Keke.

Découvrez-le ci-dessous :

Eh bien ! Que ferais-tu si tu étais Drae ? Suivre les conseils de Debbie et vous concentrer sur vous-même ? Ou vous appuyer sur ce « talent spécial » pour gérer Keke ?

Voici à quoi s’attendre d’autre du premier épisode, intitulé « Family Matters » :

Le bébé de Keke, Ke’Zyah, rentre de l’hôpital et elle a besoin de l’aide de sa famille si elle veut enregistrer un nouvel album. Elle se trouve dans la plus grande dispute qu’elle ait jamais eue avec son manager, Drae, et il est prêt à fixer des limites. Lui donnera-t-elle du respect ?

Le premier épisode de Le monde de Keke Wyatt diffusé le jeudi 12 octobre à 21h sur WeTV.