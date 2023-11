Dr Tom Frieden : Le Covid-19 est toujours là, tout comme ces idées fausses

Note de l’éditeur: Dr Tom Frieden a été directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis de 2009 à 2017, où il a supervisé les réponses aux épidémies de grippe H1N1, d’Ebola et de Zika. Il est président et chef de la direction de Décidez de sauver des vies et Chercheur principal en santé mondiale au Conseil des relations extérieures.





Le Covid-19 n’a pas disparu, et il ne le sera pas de si tôt. Elle fait désormais partie du paysage des menaces sanitaires. Même si le coronavirus continue de tuer et de causer des dégâts durables, notre immunité, nos vaccins et nos traitements ont maîtrisé la pandémie.

Le long Covid affecte de nombreuses personnes et, de la même manière, la polarisation et la méfiance accrues sont une conséquence persistante et potentiellement mortelle de la pandémie.

Le virus à l’origine du Covid est apparu fin 2019. Nous continuons d’en apprendre davantage chaque jour. Le virus et notre réponse immunitaire continuent d’évoluer, tout comme nos connaissances et notre compréhension. Tout le monde a fait des erreurs. Les conseils ont été ajustés et révisés à mesure que nous en apprenions davantage. Mais l’action de santé publique sauvé des millions de vies.

Trois idées fausses largement répandues reflètent et contribuent à la polarisation. Pour chacun d’entre eux, il existe un noyau de vérité qui semble étayer l’idée fausse, mais la réalité est claire.

Oui.

Je n’oublierai jamais, au début de la pandémie, le son constant des sirènes à New York. Les hôpitaux étaient débordés. Beaucoup d’entre nous ont perdu des amis, des parents, des grands-parents, des collègues de travail.

Quel est le noyau de vérité dans l’idée fausse selon laquelle Covid n’a pas tué un million d’Américains ? Certaines personnes dont les décès ont été classés comme Covid peuvent être décédées d’autres conditions, comme une crise cardiaque, qui peuvent ou non avoir été déclenchées par Covid. C’est la différence entre les décès « dus au » Covid et les décès « avec » le Covid. Au début de la pandémie, lorsque personne n’était immunisé, qu’il n’existait pas de traitements efficaces et que nous ne savions pas comment soigner les gens le plus efficacement possible, presque toutes les personnes qui ont eu un test positif au Covid et sont décédées ont été tuées par le Covid. Aujourd’hui, la plupart des personnes dont le test Covid est positif ont une immunité qui limite les dommages causés par Covid et certaines meurent de maladies sous-jacentes telles que le cancer ou une maladie cardiaque.

L’étalon-or pour déterminer le véritable impact de la pandémie est d’examiner la surmortalité : combien de personnes sont mortes de plus que prévu sur la base des tendances passées. Il s’agit d’un concept complexe, mais il existe un moyen simple de le comprendre. Au cours des trois années 2017 à 2019, il y a eu environ 8,5 millions de décès au total aux États-Unis. Au cours des trois années de la pandémie, de 2020 à 2022, il y a eu environ 10,1 millions de décès, soit une augmentation déchirante de 1,6 million de décès. Comme l’écrivait William Farr il y a plus d’un siècle : « Le taux de mortalité est un fait. Tout le reste dans une inférence.

Trois analyses indépendantes — par le Organisation Mondiale de la Santéle Institut de mesure et d’évaluation de la santé et le Économiste – arrivent à une conclusion similaire : au cours des trois premières années, plus d’un million de personnes sont mortes aux États-Unis et 20 millions de personnes sont mortes dans le monde, un chiffre dépassant la tendance.

Bien que tous ces décès excédentaires ne soient pas dus à une infection au Covid, la grande majorité l’étaient, et le reste a été causé par la perturbation des services de santé créée par la pandémie.

Oui.

Les vaccins Covid ont probablement sauvé au moins 500 000 vies aux États-Unis – et peut-être deux fois plus – et plusieurs millions de vies dans le monde.

Il est facile de prendre les vaccins pour acquis. Mais le développement de vaccins sûrs et efficaces contre le Covid n’a jamais été une chose sûre. Le La pandémie la plus meurtrière de notre vie est le VIHet nous n’avons toujours pas de vaccin contre cela.

À mesure que le coronavirus a évolué pour échapper à l’immunité, l’efficacité et la durabilité de nos vaccins en ont pris un coup, c’est pourquoi des versions mises à jour du vaccin sont nécessaires pour renforcer la protection.

La technologie ARNM n’est pas sortie de nulle part. Il est en développement depuis plus de trois décennies, ce qui témoigne du travail acharné et du dévouement de nouveaux lauréats du prix Nobel, Drs. Katalin Kariko et Drew Weissman. Nous avons eu la chance qu’il soit prêt un an après l’apparition du Covid.

Quel est le fond de vérité derrière cette idée fausse ? De nombreuses infections à Covid, même chez les personnes âgées ou médicalement vulnérables, sont bénignes. Dans l’ensemble, environ 199 infections sur 200 ne provoquent pas de maladie mortelle. Et les infections chez les jeunes sont beaucoup moins susceptibles d’être graves.

Étude après étude prouve les bénéfices de la vaccination contre le Covid, qui réduit le risque de décès d’au moins 75 %, et de plus de 90 % dans les mois qui suivent immédiatement la vaccination. Bien que tous les groupes d’âge bénéficient de la vaccination, les groupes qui en bénéficient le plus sont ceux qui sont les plus à risque de développer un Covid grave : les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de problèmes médicaux sous-jacents tels qu’un système immunitaire affaibli.

Si le Covid est bien plus mortel pour les personnes âgées, pourquoi les jeunes devraient-ils se donner la peine de se faire vacciner ? Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis auraient-ils dû recommander que seules les personnes âgées se fassent vacciner ? Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du CDC constitue une bonne pratique mondiale pour l’élaboration de recommandations en matière de vaccins. C’est transparent; chaque présentation et discussion est publique. Il est à l’abri des interférences de l’industrie. Et il rassemble les meilleurs experts du monde pour formuler des recommandations basées sur les preuves de la meilleure qualité disponible.

Enterré sur les diapositives 66 et 67 de cette présentation L’essentiel de la dernière réunion de l’ACIP est le suivant : vacciner uniquement les personnes de plus de 65 ans entraînerait, selon les meilleures données disponibles, 200 000 hospitalisations et 15 000 décès de plus au cours des deux prochaines années que vacciner tout le monde. J’ai certainement veillé à ce que tous les membres de ma famille, y compris ma mère de 94 ans et mon fils de 19 ans, se fassent vacciner cet automne.

Une partie du scepticisme à l’égard des recommandations vaccinales est le résultat, je crois, de déclarations inappropriées des PDG de Moderna et de Pfizer. Les fabricants de vaccins devraient produire des vaccins sûrs et efficaces et soutenir la recherche pour documenter cela. Les recommandations en matière de vaccins doivent être faites – toujours et uniquement – ​​par des individus et des groupes qui n’ont aucun intérêt financier à ce que les recommandations soient suivies.

Oui.

Les masques sont utilisés en milieu médical depuis un siècle pour prévenir les infections respiratoires. Il y a une raison pour laquelle les chirurgiens les portent avant d’opérer : ils fonctionnent.

Les preuves sont claires. Mes collègues et moi examiné plus de 40 études sur les masques avec sept méthodologies différentes et a constaté que les masques réduisent le risque de propagation du Covid et d’en être infecté.

Les masques jouent deux rôles : ils réduisent la quantité de virus libéré dans l’air par les personnes atteintes de Covid (contrôle à la source) et ils protègent quelqu’un contre l’inhalation du virus depuis l’air (protection individuelle).

Quel est le fond de vérité de l’idée fausse selon laquelle les masques ne fonctionnent pas ? Ils ne sont pas parfaits. Une grande partie de la transmission se produit dans des endroits – comme les maisons – où les masques sont rarement portés. Et les masques mal ajustés ne protègent pas efficacement. La distinction entre le contrôle à la source et la protection personnelle n’a pas été bien comprise. Une personne qui porte un masque et protège les autres contre l’infection ne saura peut-être jamais qu’elle a protégé les autres. Et une personne qui porte un masque, mais de manière irrégulière ou mal ajustée, ne sera pas bien protégée.

Des facteurs tels que l’intensité de la propagation du virus, les environnements dans lesquels il se propage (par exemple dans des intérieurs mal ventilés), la proportion de personnes qui portent des masques et la fréquence à laquelle ils sont portés ajoutent de la complexité à la question du degré de protection des masques. fournir et quand.

Le port du masque est crucial pour le contrôle à la source, car environ la moitié du risque de propagation du Covid survient lorsque les personnes infectées se sentent bien, soit avant de tomber malades, soit parce qu’elles ne développent jamais de symptômes.

Pour la protection personnelle, un masque de haute qualité tel qu’un N95 ou un KN95 peut protéger celui qui le porte, en particulier s’il est bien ajusté et s’il est porté régulièrement dans des espaces intérieurs bondés où l’exposition au Covid se produit souvent.

Il y a beaucoup de choses sur la science et la médecine que nous ignorons, et nous en apprendrons davantage dans les mois et les années à venir. Mais nous savons avec un haut degré de certitude que plus d’un million d’Américains sont morts du Covid, que les vaccins anti-Covid sauvent des vies et que les masques réduisent le risque d’infection.

Les enjeux sont élevés. Une communication claire sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, quand nous le savons et comment nous le savons peut contribuer à rétablir la confiance dans nos systèmes de soins de santé et de santé publique et dans la société en général. Et la confiance est un ingrédient crucial pour détecter, arrêter et prévenir les menaces pour la santé.