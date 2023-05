Dr TikTok, vous rendez le monde entier malade

Dans les temps anciens, avant Kim Kardashian, une toux chatouilleuse nous a vus s’éloigner stoïquement, aux côtés de 20 autres illards au nez morveux s’entasser stoïquement, dans la salle d’attente du médecin.

Aujourd’hui, vous êtes plus susceptible de repérer un cochon volant ou une licorne à part entière que vous n’êtes un médecin généraliste sur place.

Les Britanniques affluent vers les applications de médias sociaux pour résoudre leurs problèmes de santé Crédit : Getty

Un coup d’œil rapide sur TikTok, et il est assez difficile de ne pas penser que vous avez toutes les conditions en cours Crédit : Alamy

Bienvenue donc au Dr TikTok.

Au lieu de bon sens et de discours médical, nous avons maintenant des médias sociaux détaillant, à travers chaque orifice numérique, une série de troubles de santé mentale.

Une récente enquête secrète de la BBC, quant à elle, a montré qu’un nombre alarmant de patients se voyaient proposer des médicaments puissants et leur dire qu’ils souffraient de TDAH, à la suite d’évaluations en ligne peu fiables.

Pourquoi la précipitation soudaine pour obtenir un diagnostic?

En ligne, les hashtags #anxiety et #ADHD ont eu plus de 41 MILLIARDS de vues.

Nous sommes bombardés de messages nous disant que nous sommes probablement tous un peu fous.

Agitation constante

Un coup d’œil rapide sur TikTok, et il est assez difficile de ne pas penser que vous avez toutes les conditions en cours.

Une vidéo, par exemple, explique les symptômes classiques du trouble obsessionnel compulsif.

Il semble que j’ai les trois.

Le TOC, selon le docteur T, ne consiste pas seulement à toucher quatre fois les lampadaires ou à coordonner les couleurs de vos étagères.

C’est aussi . . .

Surpartage (euh, j’écris une colonne et donc souvent surpartage – voir ci-dessous pour plus). Une sensation lancinante que tout le monde vous déteste (euh, j’écris pour The Sun – chaque lecteur du Guardian, partout, me déteste). Avoir du mal à lâcher prise (personne ne porte une rancune passive-agressive comme moi).

Selon le NHS, les symptômes du TDAH se répartissent en deux catégories : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. Les symptômes comprennent des problèmes de concentration, une agitation constante et une conversation excessive. Mais naviguez en ligne et découvrez un véritable éventail d’autres signifiants.

Essentiellement, ils sont une case à cocher de toute la gamme des émotions humaines – frustration, oubli, fatigue, tristesse, excitation. Êtes-vous parfois trop émotif ? TDAH.

Retiré? TDAH.

Vous souffrez d’un mauvais sommeil ? TDAH.

Il n’y a aucune nuance en ligne. Il s’agit d’une approche unique en matière de santé mentale.

Assez récemment, j’ai été convaincu que j’avais un faible niveau d’anxiété (une condition dont je n’avais jamais entendu parler il y a dix ans).

J’avais des insomnies paralysantes, je ne pouvais jamais éteindre mon cerveau, et je réfléchissais généralement trop et je m’inquiétais de la moindre des choses.

Si j’avais confirmé mes craintes en ligne, je serais maintenant sous médication jusqu’aux genoux.

La réalité est que j’avais un sort légèrement troublant dans ma vie privée – comme tout être humain dans l’histoire de la planète Terre – et je ne dormais pas. Ça arrive.

Faux maux

L’anxiété et la dépression mixtes sont le trouble mental le plus courant, affectant environ 7,8 % de la population.

Allez en ligne et 98% d’entre nous souffriraient d’une sorte de trouble – si nous devions nous auto-diagnostiquer. Bien qu’il soit formidable que la conversation sur la santé mentale se soit ouverte, les fausses maladies rendent un très mauvais service à ceux qui ont vraiment des troubles cliniques.

C’est dévalorisant pour ceux qui souffrent de dépression – et l’enfer qu’ils traversent presque quotidiennement.

Il se moque de ceux qui sont frappés d’incapacité par la maladie mentale.

Une étude récente a montré que 52 % des vidéos TikTok analysées sous le hashtag TDAH contenaient des informations erronées.

Étant donné le grand nombre de personnes qui regardent ce genre de choses, c’est alarmant.

La réalité est que nous n’avons pas tous des problèmes de santé mentale qui font rage et qui ne sont pas diagnostiqués.

Il est beaucoup, beaucoup plus probable que les médias sociaux soient ce qui nous pose des problèmes.

Comment les choses se sont passées

Alors wad si Rishi est riche?

RISHI SUNAK a repoussé les attaques de guerre de classe des travaillistes.

Bien sûr, Rishi peut manquer d’empathie fiscale. Mais alors, Keir Starmer, ou n’importe quel député universitaire du Russell Group, a-t-il jamais vraiment dû se coucher le ventre vide ? 1 crédit

Le Premier ministre incroyablement riche dit que les électeurs ne se soucient pas de sa richesse, suggérant que le public est « au-delà de juger les gens par ce qu’il y a dans leur compte bancaire ».

J’y ai réfléchi et il a raison.

La dernière chose dont les gens ont besoin en ce moment, c’est d’un dirigeant soucieux de respecter ses versements hypothécaires. Un homme distrait par le fait de nourrir ses enfants et de rogner pendant ses (faibles) temps d’arrêt.

Bien sûr, Rishi peut manquer d’empathie fiscale.

Mais alors, Sir Keir Starmer, ou n’importe quel député universitaire du Russell Group, a-t-il jamais vraiment dû se coucher le ventre vide ?

Laissez l’homme faire son travail et arrêtez le petit jeu.

Rencontrez Harald Bluetooth, un roi nordique qui a uni des factions belligérantes en Norvège et au Danemark Crédit : Getty

Fait amusant. La technologie que nous connaissons sous le nom de Bluetooth – ce kit sans fil qui nous permet de diffuser de la musique, entre autres choses techniques – tire son nom de Harald Bluetooth, ci-dessus, un roi nordique qui a uni des factions belligérantes en Norvège et au Danemark.

M. Bluetooth était, apparemment, ainsi nommé parce qu’il mangeait un tel excès de myrtilles que ses grinceurs se coloraient, oui, de bleu.

Je t’en prie.

PAS SI INTELLIGENT Les RETARDS pour les traitements hospitaliers de routine ont, de manière déprimante, atteint un record de 7,33 millions et augmentent. À première vue, les plans multipartites visant à accroître l’utilisation des hôpitaux privés pour le traitement du NHS et à réduire les temps d’attente sont donc logiques. Mais c’est là que réside le hic. Le programme dépend des patients qui réservent des rendez-vous via l’application NHS. Ce qui n’est pas faisable pour de nombreuses personnes âgées ou sans smartphone. Il faut faire davantage pour inclure les plus vulnérables de la société.

Dur avec la famille Phil

En tant que nation, nous sentons que nous connaissons Holly Willoughby et Phillip Schofield.

Phil, qui fait face à une chasse aux sorcières sur Twitter, ne doit pas être jugé sur les agissements abominables et impardonnables de son frère pédophile 1 crédit

Depuis 14 ans, ils se présentent sous la forme d’un ensemble souriant et sucré – Philandholly ou Hollyandphil.

Dans les jours sombres et sombres du verrouillage, leur présence même était une constante rassurante. Apocalypse n’avait pas encore frappé. . .

Nous les accueillons chez nous tous les matins de la semaine.

Ils se sentaient comme des amis.

Nous voulions que leur chimie soit réelle et, surtout, nous pensions que c’était le cas.

Pendant de très nombreuses années, ça l’a été.

Mais comme pour le bureau et les amitiés réelles dans tout le pays, les gens dérivent – les circonstances changent, les perspectives changent.

Cette Holly a publié son hommage à son ancien ami sur Instagram Stories, où les messages disparaissent après 24 heures, dit tout ce que vous devez savoir sur leur statut actuel.

Phil, qui fait face à une chasse aux sorcières sur Twitter, ne doit pas être jugé sur les agissements abominables et impardonnables de son frère pédophile.

Personne ne choisit sa famille. Phillip l’a très publiquement désavoué.

Mais au-delà de cela, et du cirque médiatique entourant Phil et Holly, ayez une pensée pour la pauvre mère âgée de 61 ans de Phil, Pat.

Au-delà des écrans de télévision, ce sont des personnes en 3D avec des vies en 3D et des familles en 3D – sans équipes de communication de crise ni conseillers en relations publiques à leur disposition.

Cette pauvre femme doit traverser l’enfer.

Ces derniers mois sont sûrement le pire cauchemar de toutes les mères.