Dr Seuss: Six livres à cesser de paraître sur des images racistes «blessantes et erronées» | Actualités Ents & Arts

Six livres du Dr Seuss ne seront plus publiés en raison d’images racistes et insensibles, a déclaré l’entreprise qui préserve l’héritage de l’auteur.

Les six livres sont And to Think That I Saw It On Mulberry Street, If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra !, Scrambled Eggs Super !, et The Cat’s Quizzer.

« Ces livres dépeignent les gens de manière blessante et fausse », a déclaré le Dr Seuss Enterprises à l’Associated Press dans une déclaration qui coïncidait avec l’anniversaire de l’auteur et illustrateur américain décédé.

« Cesser la vente de ces livres n’est qu’une partie de notre engagement et de notre plan plus large pour garantir que le catalogue de Dr Seuss Enterprises représente et soutient toutes les communautés et familles. »

Image:

Les livres de l’auteur ont rapporté 33 millions de dollars (23 millions de livres sterling) l’année dernière. Fichier photo via AP



La décision de cesser la publication et la vente des livres a été prise l’année dernière après des mois de discussions, a ajouté la société.

« Le Dr Seuss Enterprises a écouté et pris en compte les commentaires de notre public, y compris des enseignants, des universitaires et des spécialistes du domaine dans le cadre de notre processus de révision. Nous avons ensuite travaillé avec un groupe d’experts, y compris des éducateurs, pour examiner notre catalogue de titres », a-t-il déclaré.

Livres du Dr Seuss – qui est né Theodor Seuss Geisel en Massachusetts le 2 mars 1904 – ont été traduits dans des dizaines de langues ainsi qu’en braille et sont vendus dans plus de 100 pays. Il est décédé en 1991.

Il reste populaire, gagnant environ 33 millions de dollars (23 millions de livres sterling) avant impôts en 2020, a déclaré la société. Forbes l’a classé deuxième sur ses célébrités décédées les mieux payées de 2020, derrière Michael Jackson.

Le Dr Seuss est adoré par des millions de personnes dans le monde pour les valeurs positives de nombre de ses œuvres, y compris l’environnementalisme et la tolérance, mais il y a eu de plus en plus de critiques ces dernières années sur la façon dont les minorités sont attirées dans certains de ses livres pour enfants les plus appréciés. comme dans ses illustrations de publicité et de propagande antérieures.

Image:

L’auteur accueille des enfants dans une librairie de New York en 1986. Pic: AP



Cependant, la National Education Association, qui a fondé le Read Across America Day en 1998, a depuis plusieurs années réduit l’accent sur le Dr Seuss et encouragé une liste de lecture plus diversifiée pour les enfants des États-Unis.

Les districts scolaires à travers le pays se sont également éloignés du Dr Seuss.

En 2017, un bibliothécaire scolaire de Cambridge, dans le Massachusetts, a critiqué le don de 10 livres du Dr Seuss de l’ancienne première dame. Melania Trump, affirmant que nombre de ses œuvres étaient « imprégnées de propagande raciste, de caricatures et de stéréotypes nuisibles ».

En 2018, un musée du Dr Seuss de sa ville natale de Springfield a retiré une peinture murale qui comprenait un stéréotype asiatique.

The Cat In The Hat, l’un des livres les plus populaires du Dr Seuss, a également été critiqué mais continuera d’être publié pour l’instant.

Le Dr Seuss Enterprises a déclaré qu’il était « engagé à écouter et à apprendre et qu’il continuera à examiner l’ensemble de notre portefeuille ».