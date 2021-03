Dr Seuss annulé: Six des livres bien-aimés de l’auteur cesseront de paraître pour des images racistes «  blessantes et fausses  »

Six livres de l’auteur emblématique pour enfants Dr. Seuss cesseront de paraître après que la maison d’édition ait déclaré qu’ils contiennent des stéréotypes considérés comme «blessants et faux» à l’ère moderne.

Dans une déclaration publiée mardi, jour de l’anniversaire de l’auteur, Dr. Seuss Enterprises de Penguin Random House a annoncé qu’elle cesserait de publier « Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street », « Si j’ai couru le zoo » et « McElligot’s Pool ». Les titres « On Beyond Zebra !, » « Scrambled Eggs Super !, » et « The Cat’s Quizzer » cesseront également de paraître et ne seront plus licenciés à des tiers – ce qui signifie que les copies d’occasion vendues par les revendeurs peuvent être le seul moyen. pour les lire.

Déclarant son soutien à «Messages d’espoir, d’inspiration, d’inclusion et d’amitié», la société a déclaré que les livres de Seuss «Dépeignez les gens de manière blessante et répréhensible.»

Mettre fin à la vente des livres est « Seulement une partie de » le « plan plus large « pour assurer le catalogue de Dr. Seuss Enterprises «Représente et soutient toutes les communautés et familles», la déclaration a conclu.

La société a en outre déclaré à Associated Press qu’elle avait pris la décision après avoir écouté «Enseignants, universitaires et spécialistes du domaine dans le cadre de notre processus d’examen.»

Certains sur les réseaux sociaux ont rapidement protesté contre cette décision, comparant les responsables aux « Grinches » du monde réel du livre de Seuss « How the Grinch Stole Christmas ».

La vraie vie « Grinches » essayant de tout annuler – Del Griffith (@big_fielder) 2 mars 2021

Je veux vivre dans une société qui n’annule pas le Dr Seuss, la tante Jemima et M. Potato Head. – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 2 mars 2021

« [You] doivent réaliser que les gens qui dirigent cette organisation de dr seuss le détestent probablement. c’est généralement comme ça que ça se passe » commenté un artiste sur Twitter, affirmant qu’ils « L’a annoncé le jour de son anniversaire, pour le contrarier. »

L’annonce n’était que la dernière action contre l’héritage du Dr Seuss, de son vrai nom Theodor Seuss Geisel et dont les livres ont été au centre d’une campagne visant à l’annuler rétroactivement pour racisme présumé.

Le président Joe Biden a supprimé la mention de l’auteur américain populaire de la journée Read Across America de cette année – qui est célébrée le même jour que l’anniversaire de Seuss. Cela contraste avec les anciens présidents Donald Trump et Barack Obama, qui avaient tous deux mentionné Seuss. En 2015, Obama a fait l’éloge des livres de Seuss « Jeux de mots fantaisistes et personnages curieux » qui avait «Enfants inspirés».

Le snobisme de Biden envers le Dr Seuss contraste également avec celui de son homologue britannique Boris Johnson, qui a déclaré cette semaine aux écoliers son amour pour « Le chat au chapeau revient ».

Les écoles publiques du comté de Loudon en Virginie ont également récemment critiqué la célébration du Dr Seuss, déclarant: «Au fur et à mesure que nous devenons plus sensibles à la culture et à la race, tous les leaders du bâtiment doivent savoir qu’au cours des dernières années, des recherches ont révélé des nuances raciales dans les livres écrits et les illustrations dessinées par le Dr Seuss.»

On ne sait pas si Dr. Seuss Enterprises s’arrêtera avec seulement les six livres annulés ou si cela ira encore plus loin, étant donné que d’autres travaux de l’auteur – y compris le très populaire « Cat in the Hat » – ont également été critiqués comme étant racistes. nuances.

