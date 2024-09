Dr Nieman : Les nouvelles technologies facilitent le diagnostic et le traitement médicamenteux

Photo par Getty Images/iStockphoto / Réseau postmédia

Contenu de l’article Plus tôt cette année, j’ai eu l’occasion de visionner une interview de 90 minutes au cours de laquelle le doyen de la faculté de médecine de Stanford, le Dr Lloyd Minor, parlait de l’impact prévu de l’IA sur divers domaines de la médecine. Le titre de cette interview était : «Comment l’IA et les grandes technologies façonnent l’avenir des soins de santé. (YouTube) Il a expliqué comment l’interprétation des rayons X et d’autres modalités de diagnostic sera plus rapide et peut-être plus précise que celle du cerveau humain ; et comment même un pathologiste expérimenté sera remplacé par l’IA dans l’interprétation de lames histologiques complexes, notamment lorsqu’il s’agit de maladies très rares.

Contenu de l’article Cette entrevue perspicace et avant-gardiste m’a incité à me demander comment l’IA pourrait éventuellement aider certaines des affections les plus fréquemment observées dans les cabinets de pédiatrie en Amérique du Nord. Il est souvent difficile de trouver le bon médicament pour les enfants souffrant de problèmes neurologiques tels que TDAH, autisme (TSA), convulsions, dépression et anxiété. De nombreuses familles d’enfants avec TDAH sont frustrés lorsque ce n’est qu’après le troisième médicament que l’enfant réagit de la meilleure façon possible et avec le moins d’effets secondaires. Il faut beaucoup d’éducation et de patience pour arriver au soi-disant « sweet spot ». J’ai également constaté que de nombreux parents se méfient de ces médicaments parce qu’ils projettent, c’est-à-dire qu’ils supposent que parce qu’un membre de la famille a réagi négativement à un médicament, cela provoquera les mêmes problèmes chez leur enfant ou adolescent. Le TDAH est une maladie courante chez les enfants et les adultes. Les médicaments les plus prescrits sont les méthylphénidates, les sels mixtes d’amphétamine, l’atomoxétine et la guanfacine. Chacun de ces médicaments possède des profils pharmacocinétiques distincts. En ce qui concerne le méthylphénidate et l’atomoxétine, nous en avons découvert beaucoup sur les activités enzymatiques et sur la manière dont les variations affectent la vitesse des réponses, en fonction de la rapidité ou de la lenteur avec laquelle les médicaments sont métabolisés.

Contenu de l’article

Contenu de l’article Les cytochromes tels que le CYP2D6 et le CES1 jouent un rôle important dans le métabolisme de ces médicaments. Certains patients sont de mauvais métaboliseurs et lorsque l’atomoxétine est prescrite, ils subissent une exposition jusqu’à 10 fois plus élevée que les métaboliseurs normaux ; avec le méthylphénidate, il pourrait y avoir une exposition 2,5 plus élevée chez les métaboliseurs lents que chez les métaboliseurs normaux. Les chercheurs se régalent en essayant d’acquérir des connaissances dans le domaine de la pharmacogénétique et un article scientifique récent dans Pub Med (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36068472/) conclut en disant : « Avoir ces informations pharmacogénétiques disponibles peut aider les cliniciens et les patients. lors du choix des médicaments et des doses pour traiter le TDAH. Cela semble bien, mais à quel point est-ce réel en ce moment ? Un autre domaine qui coûte des milliards de dollars au système de santé est la polypharmacie. Dans de nombreuses prises en charge de maladies chroniques et de cas neurologiques complexes, un certain nombre de médicaments sont combinés et il existe toujours un risque que ces multiples médicaments interagissent les uns avec les autres et provoquent des effets secondaires chez les patients. Jusqu’à présent, les outils efficaces permettant de résoudre ce problème sont restés insaisissables.

Contenu de l’article Dans un autre article récent, provenant de la National Library of Medicine, intitulé « Mise en œuvre d’outils d’intelligence artificielle pour la gestion des maladies chroniques dans les établissements de soins primaires », les auteurs dressent un tableau de la façon dont leur modèle d’IA apporte des changements passionnants à venir dans les soins primaires ; les changements qui empêcheront les interactions médicamenteuses et les changements qui donneront un aspect ancien et dépassé aux alertes actuelles via les dossiers de santé électroniques concernant d’éventuelles interactions médicamenteuses. Ils admettent que le manque de communication entre les départements de génétique, de pharmacologie et de médecine clinique constitue un obstacle majeur, même si cette situation évolue rapidement sur de nombreux campus en Amérique du Nord. Les modalités de remboursement et le coût du financement de ces recherches sont deux autres obstacles. C’est un sujet complexe mais en même temps très intéressant pour essayer de lire les principales idées derrière le potentiel de l’IA. Pour ceux qui souhaitent plus de détails, le lien vers cette recherche peut être trouvé sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8224063/ Je pense souvent à quel point il est relativement simple de traiter les infections des voies urinaires par rapport au TDAH. Il suffit de recueillir les urines, de faire des cultures, de trouver les bactéries et de prêter attention aux rapports qui nous indiquent quels antibiotiques utiliser et lesquels éviter. Espérons que l’IA facilitera un jour le choix des médicaments pour le TDAH, mais pour l’instant, il est difficile de prédire combien de temps cela prendra. Cela semble très prometteur mais, comme le disait le célèbre joueur de baseball des Yankees de New York Yogi Berra : « Il est difficile de faire des prédictions, surtout concernant l’avenir ». Le Dr Nieman est le fondateur du Centre 70 Pédiatrie. Il écrit pour le Calgary Herald depuis 1999. Pour plus d’informations, voir www.drnieman.com

Contenu de l’article