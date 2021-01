LONDRES (AP) – Les bottes Dr. Martens ont été appréciées par les jeunes rebelles au fil des décennies. À partir de mercredi, le fabricant des célèbres bottes à coussin d’air aux surpiqûres jaunes distinctives sera évalué à quelque 5 milliards de dollars lorsqu’il vendra ses actions publiquement.

Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans les vestiges brisés de l’Allemagne et grâce à un voyage qui l’a vue devenir un emblème de la culture des jeunes, la société de chaussures Dr.Martens devrait être cotée à la Bourse de Londres pour la première fois la semaine prochaine.

Les actions de la société seront mises en vente publique mercredi dans le cadre d’une introduction en bourse qui valorise la marque de chaussures à environ 3,7 milliards de livres (5 milliards de dollars). Environ 35% de l’activité sera disponible pour les investisseurs à acheter et à vendre.

«La transformation réussie du Dr Martens est une belle histoire, et ce qui est encore plus excitant, c’est l’énorme potentiel qui nous attend», a déclaré le directeur général Kenny Wilson.

La société vise à utiliser le produit prévu de la vente pour développer la marque, qui appartient actuellement à la société de capital-investissement Permira.

Les bottes Dr Martens sont vendues dans plus de 60 pays et les clients achètent environ 11 millions de paires chaque année. La marque voit encore une marge d’expansion.

Les bottes et chaussures Dr.Martens ont leurs racines dans Munich d’après-guerre en 1945 lorsque le Dr. Klaus Maertens, un soldat de 25 ans, était en convalescence après une fracture du pied. À la recherche d’une alternative à la semelle en cuir dur traditionnelle, il a proposé une alternative à coussin d’air qu’il a montrée à un vieil ami d’université et ingénieur en mécanique, le Dr Herbert Funk.

En adaptant des fournitures militaires désaffectées, la paire a commencé à produire ses nouvelles chaussures deux ans plus tard et, en l’espace d’une décennie, elle avait une entreprise en plein essor, bien que les gros acheteurs au début étaient principalement des femmes plus âgées.

En 1960, la société britannique Griggs a acheté une licence exclusive pour les chaussures et a fait des ajustements qui existent toujours, y compris les coutures jaunes distinctives. La première botte Dr. Martens à huit trous 1460 a coïncidé avec une transformation radicale de la culture des jeunes.

Depuis les Swinging Sixties, en passant par les mondes du glam et du punk rock dans les années 1970 et de la Britpop dans les années 1990, les bottes ont été adoptées par différents groupes à travers le monde. Ils étaient également appréciés des ouvriers pour leur confort.

Dr. Martens a commencé à perdre de sa popularité au tournant du siècle et l’entreprise faisait face à la faillite avant que le monde de la mode ne revienne à la marque.

À partir de mercredi, les fans peuvent faire plus que simplement enfiler la célèbre botte.