Dr. Marten’s Drop au prix le plus bas de l’année sur Amazon (jusqu’à 40 % de réduction) – Hollywood Life

Si vous recherchez des chaussures de haute qualité qui ne se démoderont jamais, alors Dr. Martens a les bonnes chaussures pour vous. La marque est connue pour ses designs classiques, son savoir-faire de qualité et sa durabilité. Et c’est maintenant le moment idéal pour investir dans une paire de Dr. Martens. Pendant le Prime Day d’Amazon, vous pouvez obtenir jusqu’à 40 % de réduction sur certains styles, les prix les plus bas de l’année !

Dans cet article, vous pouvez consulter certains des Dr. Martens les plus vendus sur Amazon et voir par vous-même pourquoi ils sont parfaits pour tous les styles. De divers modèles de sandales à la botte Chelsea classique, ces chaussures feront une déclaration audacieuse tout en gardant vos pieds confortables et soutenus tout au long de l’année. Ne manquez pas votre chance d’améliorer vos chaussures ce Prime Day avec vos propres Doc Martens pour une fraction du prix !

Sandale de pêcheur Dr. Martens Blaire Brando: 63,06 $ (au lieu de 100,00 $)

Faites l’expérience d’une robustesse légère et durable avec la sandale de pêcheur Blaire Brando, dotée d’une bride de cheville à boucle réglable et d’une semelle ondulée légère pour plus de confort. L’hydro est fabriqué en cuir lisse, facile à nettoyer et enduit de PU pour offrir une finition mate sophistiquée, ainsi que les bords rainurés Docs classiques et les coutures passepoilées visibles.

Sandale Dr. Martens Voss Ii: 66,09 $ (au lieu de 100,00 $)

Style et confort sont réunis dans ces sandales Voss Ii, dotées d’un cuir enduit d’hydro-PU, d’une semelle légère en EVA avec assise plantaire Softwair, de boucles de marque et d’un point passepoilé jaune pour un look élégant et classique. Ces chaussures sont remplies de l’attitude que nous connaissons et aimons de la marque Doc Martens.

Sandale Dr. Martens Nartilla: 59,65 $ (au lieu de 100,00 $)

La sandale Nartilla est la combinaison parfaite de style et de confort, avec des lacets de 72 pouces, un style gladiateur à nouer à la cheville et une trépointe Goodyear durable. La plate-forme légère et les lacets minimalistes à la cheville s’associent pour faire une déclaration audacieuse sans sacrifier le confort. Ces sandales sont faites pour durer afin que vous puissiez en profiter année après année.

Bottines Chelsea Dr. Martens: 93,48 $ (au lieu de 127,49 $)

Faites vibrer l’ADN classique de Doc’s dans cette botte Chelsea très stylée. Le cuir durable légèrement texturé offre un toucher lisse avec un éclat doux, tandis que les coutures passepoilées jaunes emblématiques ajoutent une dose supplémentaire d’attitude. Les goussets de cheville faciles à enfiler et à enlever assurent également un port confortable quelle que soit la saison.

