‘Dr. Le talk-show de Phil ‘est sur le point de se terminer après 21 saisons – Hollywood Life

Crédit d’image : Derek Storm/Everett Collection

Dr Phil touche à sa fin après avoir été diffusé en tant que talk-show à succès pendant 21 saisons. Dr Phil McGraw72 ans, qui anime la populaire série CBS Media Ventures, a décidé de mettre fin au tournage de nouveaux épisodes au printemps, selon La variété, et le distributeur espère continuer à diffuser des répétitions de l’émission au moins pendant la saison 2023-24. La décision du Dr Phil de mettre fin à l’émission, qui est diffusée du lundi au vendredi, intervient alors qu’il a hébergé deux podcasts et travaillé comme producteur d’émissions scénarisées aux heures de grande écoute ces dernières années.

“J’ai eu la chance de passer plus de 25 années merveilleuses dans la télévision de jour”, a déclaré le Dr Phil à propos de son temps à travailler sur Dr Phil. «Avec cette émission, nous avons aidé des milliers d’invités et des millions de téléspectateurs à travers tout, de la dépendance et du mariage au bien-être mental et à l’éducation des enfants. Cela a été un chapitre incroyable de ma vie et de ma carrière, mais pendant que je m’éloigne de la journée, il y a tellement plus que je souhaite faire.

Le Dr Phil a commencé à apparaître en tant qu’invité sur Le spectacle d’Oprah Winfrey pour parler de différents sujets à la fin des années 1990, et cela l’a amené à démarrer le Dr Phil talk-show en 2002. Il a été initialement produit par Oprah Winfreyde Harpo Productions et distribué par King World Productions, propriété de CBS. Au moment où Phil a pris la décision de mettre fin à la série, elle comptait en moyenne environ 2 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui en fait le deuxième talk-show de jour le mieux noté derrière Vivre avec Kelly et RyanVariété signalée.

« Phil est un partenaire précieux et un membre de la famille CBS/King World, et bien que son émission se termine après 21 ans, je suis heureux de dire que notre relation ne l’est pas. Steve LoCascio, président de CBS Media Ventures, a déclaré. “Phil a changé le paysage de la journée en tant que force derrière l’un des talk-shows les plus populaires jamais diffusés à la télévision pendant la journée. Nous prévoyons d’être dans le ‘Dr. Phil’ travaille avec la bibliothèque pour les années à venir et accueille les opportunités de travailler ensemble à l’avenir.

Avant que Phil ne commence à apparaître sur Le spectacle d’Oprah Winfreyil était consultant de jury et dirigeait sa propre entreprise, Courtroom Sciences Inc. Son expérience au sein de l’entreprise aurait inspiré le drame scénarisé de CBS, Taureauqui mettait en vedette Michel Weatherly et a duré six saisons à partir de 2016. Le Dr Phil a remporté 31 nominations aux Daytime Emmy au cours de sa course épique et dans la saison 21, le Dr Phil a été producteur exécutif avec Carla Pennington.

