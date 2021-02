Le fils de la Dre Laura Berman est mort à 16 ans après une surdose apparente

Dr. Laura Berman s’ouvre sur la perte de son fils de 16 ans.

Le 9 février, le New York Times auteur à succès et thérapeute relationnel s’est entretenu avec Aujourd’huide Katie Snow le jour où elle a trouvé son fils, Samuel Berman Chapman, inconscient d’une surdose apparente de pilules Xanax contenant du fentanyl achetées via Snapchat.

«Je n’avais pas l’intention que nous soyons aux nouvelles», a-t-elle dit alors qu’elle était assise à côté de son mari Samuel Chapman. «Je me sentais juste impuissant. Tout ce à quoi je pensais, c’est que cela ne pourrait plus se reproduire. Et j’étais tellement furieux et impuissant.

Elle se souvient du jour où elle a trouvé son fils inconscient dans sa chambre, après que l’adolescent «ait demandé à son père un cheeseburger».

«Une heure plus tard, je suis entré dans sa chambre», se souvient Berman, «parce que nous avions parlé d’un stage d’été qu’il voulait faire, et il était par terre et parti.

Son mari a en outre expliqué comment ils ont découvert que Samuel utilisait Snapchat pour acheter les médicaments. « Ce menu coloré est venu avec un homme avec une poignée Twitter qui promettait de l’apporter chez vous. Chaque drogue différente avait une couleur différente, comme un enfant aimerait le voir », a-t-il déclaré. « Et Snapchat est pour les enfants. »