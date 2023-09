Dr Kyle Angelicola-Richardson embauché par Rome Health

Rome Santé a annoncé que le natif de Rome Dr Kyle Angelicola-Richardson a rejoint son cabinet d’orthopédie et de médecine du sport.

Le Dr Angelicola-Richardson se spécialise dans le traitement des blessures et des troubles affectant la main et les membres supérieurs, notamment l’épaule, le coude et le poignet. Il traite des affections telles que le doigt à ressaut, le syndrome du canal carpien, le tennis elbow ou une coiffe des rotateurs déchirée.

Le Dr Angelicola-Richardson a obtenu son diplôme de médecine à Université médicale du nord de l’État SUNY à Syracuse. Il a complété sa résidence en orthopédie à Centre médical d’Albany, où il s’est formé dans un centre de traumatologie de niveau 1 à haut volume traitant des blessures traumatiques aiguës, ainsi que des problèmes complexes dans les différentes spécialités. Il a perfectionné sa formation grâce à un stage clinique en chirurgie de la main à Presbytérien de Columbia/New York.

Le Dr Angelicola-Richardson a grandi à Rome en jouant au baseball. Il a été trois fois joueur étoile à la Rome Free Academy et s’est distingué à Collège communautaire de la vallée de la Mohawk où il a remporté le titre d’athlète boursier de l’année de la NJCAA et il a été nommé à deux reprises joueur de baseball de l’année de la Légion américaine du comté d’Oneida. Juste avant ses études de médecine, il a joué pendant une courte période au baseball professionnel au Nouveau-Mexique.

Le Dr Angelicola-Richardson travaille dans le bureau situé au 107. E. Chestnut St., Suite 106 dans le bâtiment Chestnut Commons, mais à partir du 6 novembre, le cabinet déménagera au centre médical sur le campus principal de l’hôpital.

Rome Santé est un système de santé à but non lucratif basé à Rome et fournissant des services aux patients dans tout le centre de New York. C’est une filiale de Santé Saint-Joseph et un site clinique affilié de Collège médical de New York.

Si vous souhaitez soumettre un article sur People in Motion dans votre organisation, envoyez un communiqué de presse comprenant une photo à [email protected] avec Company News dans le domaine concerné. Nous publions des informations sur les personnes ayant des liens avec les comtés d’Onondaga, Cayuga, Madison et Oswego. Voir tous les articles récents de l’actualité de l’entreprise.