Dr Kristen A. Ranallo Merola embauchée par St. Joseph’s Health

Santé Saint-Joseph a embauché Dr Kristen A. Ranallo Merola pour Soins primaires des médecins de St. Joseph à Liverpool.

Le Dr Merola a une passion pour l’application de son expérience et de ses compétences en soins primaires pour traiter un large éventail de patients et de maladies. Son objectif est de travailler avec les patients pour optimiser leur santé en traitant les maladies aiguës et chroniques et en favorisant la prévention des maladies.

Elle a grandi à Syracuse et a suivi une formation en résidence à Hôpital de santé Saint-Joseph. Le Dr Merola a obtenu son diplôme de médecine de Collège de médecine ostéopathique de l’Université Liberty à Lynchburg, en Virginie. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle en biologie à Collège Robert Wesleyan à Rochester. Au cours de son mandat à la Liberty University, elle a été membre d’une équipe de recherche étudiant des techniques permettant d’améliorer et d’affiner les performances des dissections du dos et a servi de mentor aux nouveaux étudiants en médecine.

Tout au long de ses études, la Dre Merola a travaillé dans divers milieux de soins, notamment Hôpital de Crouse département d’urgence, Université médicale du nord de l’État service de gériatrie, et Centre de soins de santé du nord de l’État. Elle a également été chef de projet Healthy People, Happy Families, dirigeant une équipe de huit stagiaires pour planifier et exécuter le programme conçu pour aider les familles à faible revenu et les familles réfugiées et enseigner l’importance d’un mode de vie sain.

Santé Saint-Joseph est un système de santé régional à but non lucratif basé à Syracuse. Il a été fondé en 1869 et était le premier hôpital ouvert au public de la ville de Syracuse.

