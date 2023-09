Dr John F. (Giovanni Gioia) Joie | Actualités, Sports, Emplois

chanteur, danseur, acteur, artiste de Broadway, réalisateur, enseignant, mentor, fier Marine et vétéran de la guerre de Corée, oncle et parrain bien-aimés est décédé le samedi 29 juillet 2023 au Chautauqua Nursing and Rehab Center.

John venait tout juste de célébrer son 92e anniversaire à St. Columban’s on the Lake, où il vivait avant sa maladie. John est né dans la maison familiale d’Eagle Street, Fredonia, New York, le 31 mai 1931, de Frank C. et Frances Vallone Joy. Il était le petit-fils de John et Rose Leone Joy et de Joseph et Marianna Privitera Vallone.

John a grandi dans les fermes familiales des deux groupes de grands-parents, a fréquenté l’école normale de Fredonia et a obtenu son diplôme en 1949 de l’école secondaire de Fredonia en tant que major de promotion. Ce garçon de ferme a obtenu une bourse pour l’école Ivy League du Dartmouth College, où il a obtenu son diplôme en 1953, puis est entré dans le Corps des Marines des États-Unis où il a servi pendant la guerre de Corée. Après l’armistice, il fut placé au bureau du renseignement au Japon et fut honorablement libéré le 3 décembre 1955 en tant que premier lieutenant. Après avoir quitté la Marine Corp, John a parcouru le monde avant de s’installer à New York où il s’est inscrit à l’école de formation pour artistes de l’American Theatre Wing. Son amour pour le chant et la danse lui venait de sa grand-mère, Marianna Privitera Vallone, qui lui chantait des airs en sicilien et dansait avec lui dans la maison quand il était enfant. Elle l’a encouragé à suivre ses rêves et à poursuivre son talent.

John rejoindra finalement les célèbres Prince Street Players, apparaissant dans trois représentations télévisées, basées sur des contes de fées, dont Pinocchio. Clin d’œil à sa grand-mère, il chante Santa Lucia en italien dans le rôle principal de Pinocchio. Sa performance touchante lui a valu une nomination aux Emmy Awards et a fait la couverture du magazine Parade. En plus de ses trois apparitions à la télévision avec les Prince Street Players, John est apparu dans trois spectacles de Broadway, dont How Now Dow Jones & The Fig Leaves Are Falling, ainsi que dans de nombreuses productions et road shows hors Broadway, parmi lesquels South Pacific, Pal Joey. , Carrousel, Guys and Dolls et Fiorello. John a également donné une performance solo au Carnegie Hall, joué dans le stock d’été, est apparu au Ed Sullivan Show et à What’s My Line. Il était membre du trio The Londonaires et il a été le premier mannequin masculin pour Brut.

En 1969, John est rentré chez lui sur sa moto bien-aimée pour fêter son anniversaire. À son retour à New York pour commencer les répétitions de plusieurs productions dans lesquelles il avait participé, dont une avec Zsa Zsa Gabor, John a été heurté par un véhicule et a subi de graves blessures qui ont modifié le cours de sa vie. John ne se remettra jamais complètement des blessures qu’il a subies, car la tige métallique et les épingles dans sa hanche et sa jambe sont devenues un problème à vie pour lui et il lui faudra plus de deux ans avant de pouvoir à nouveau marcher. Pendant ce temps, il est rentré chez lui à Fredonia et, tout en récupérant, s’est inscrit à l’Université d’État de Fredonia, où il a obtenu sa maîtrise en anglais et finalement son doctorat en art dramatique à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh en 1975. À Carnegie Mellon, il revenait également et enseignant à Texas A&M. John a quitté Texas A&M pour accepter un poste à l’Université de Caroline du Nord à Greensboro, où il a passé la majeure partie de sa carrière d’enseignant universitaire à susciter des critiques élogieuses pour ses productions ; mais, plus important encore, il a établi des liens permanents avec ses étudiants qui lui ont attribué leurs succès.

Finalement, John rentrerait chez lui à Fredonia après la mort de sa sœur. « Rô », pour aider à prendre soin de sa mère veuve. Il a enseigné à la Forestville High School et, bien qu’il n’y soit resté que peu de temps, il est devenu tellement apprécié de ses élèves qu’ils lui ont dédié leur annuaire. Il a ensuite enseigné à l’Académie des arts visuels et du spectacle de Buffalo jusqu’à sa retraite. Cependant, ses jours d’acteur et de réalisateur n’étaient pas terminés. Lui et le célèbre Dr Frank Pullano, anciennement du State University College du département de musique de Fredonia, ont créé P& J Productions, qui a présenté plusieurs spectacles à l’Opéra de Fredonia, et il a également créé la Dr. Joy’s Young Company composée de des étudiants des lycées de la région qui se sont également produits localement. Au cours de sa retraite, il a également joué dans des productions de l’Irish Classical Music Theatre, de Torn Space Productions, du Toy Theatre et pour les Road Less Traveled Productions à Buffalo, New York. John était également un excellent chef, qui cuisinait souvent pour des productions, des fêtes qu’il organisait et tout au long de sa vie et pendant les vacances scolaires, il embauchait comme chef pour des excursions de pêche en Nouvelle-Angleterre. Après avoir pris sa retraite du système scolaire de Buffalo, ces expériences l’ont amené à retourner en classe pour enseigner des cours de cuisine à la Cassadaga Job Corp. à Cassadaga, New York.

Pour sa famille et ceux qui ont eu la chance de pouvoir déguster un repas fait maison, on se souviendra particulièrement de lui pour ses lasagnes du réveillon de Noël, ses Cuccidati (biscuits italiens aux figues faits maison) et ses tartes maison qu’il a appris à préparer auprès de sa mère. Bien qu’il n’ait jamais été marié et n’ait pas d’enfants, UJ (Oncle Jean), comme l’appelaient affectueusement sa famille, a assumé le rôle de patriarche de la famille. Il était important pour lui que les coutumes familiales traditionnelles perdurent et que sa famille se souvienne de ses racines siciliennes. L’un de ses derniers souhaits était que son arrière-petit-neveu, Theodore Nolan, qui vient d’avoir un an, reçoive son précieux drapeau sicilien afin qu’il puisse « savoir d’où il vient ».

Outre ses parents et grands-parents, il fut précédé par sa sœur, Rosemarie Joy Nolan et son mari, John Nolan.

Son neveu, Christopher (Betty) Nolan de Smithfield, Virginie, reste pour chérir sa mémoire ; et nièces, Patricia (Alan) Muck de Silver Creek, New York, Kathleen Shapiro d’Ormond Beach, Floride, et Sheila (Timothy) Stanbro de New Smyrna Beach, Floride ainsi que sa filleule Lynn (Keith) Stock de Fredonia, New York et son frère John (Denise-fiancée) Kusneske de Franklin, Ohio. Il laisse également dans le deuil huit petits-neveux et nièces : Chad Lyman, Nick Lyman, Rose Shapiro, Anna Parker, John Nolan, Thomas Nolan, Justin Stanbro, Nicole Stanbro et arrière-arrière-neveux Dylan Lyman, Austin Lyman, Theodore Nolan et arrière-petits-neveux. -une petite-nièce, Jordyn Lyman, ainsi que de nombreux cousins, ainsi que tous les étudiants dont il a touché et est resté en contact avec lui tout au long de sa vie.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire Fantauzzi, 82 East Main Street, Fredonia, New York, 14063. Une célébration de la vie est prévue le 30 septembre 2023 à St. Columban’s on the Lake., avec une messe qui aura lieu à 9h30 suivi d’un brunch léger.

La famille de John aimerait remercier le merveilleux personnel de St. Columban’s pour avoir fourni un foyer pour personnes âgées rempli de dignité, de compassion et mettant l’accent sur la vie avec des remerciements particuliers au Dr Laila Denoya, qui aidait John avec ses mémoires au moment de sa mort.

Des dons peuvent être faits à la mémoire de John à : St. Columban’s on the Lake, 2546 Lake Road, Silver Creek, New York 14136.