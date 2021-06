Dr James Robson : Les tournées des Lions britanniques et irlandais signifiaient tout pour moi ; l’omission de 2017 a été dévastatrice | Nouvelles du rugby à XV

Le Dr James Robson, médecin de la tournée des Lions britanniques et irlandais entre 1993 et ​​2013, partage ses souvenirs, ses moments forts et sa déception en 2017

Vétéran de six tournées consécutives des Lions britanniques et irlandais entre 1993 et ​​2013, le docteur écossais James Robson a parlé en exclusivité à Sky Sports Rugby de ses souvenirs des Lions, des faits saillants et de la dévastation d’avoir manqué en 2017…

S’exprimant en tant qu’invité dans le dernier épisode du podcast Lions de The Will Greenwood, Robson a expliqué ce que signifiait être un Lion pour lui.

« Cela veut tout dire », a-t-il déclaré.

« Après ma famille, cela a été la partie charnière de ma vie.

« J’ai eu beaucoup de chance. J’ai participé à six tournées consécutives, et j’ai été très chanceux aussi parce que j’ai transcendé l’amateur en professionnel.

« Alors aller en Nouvelle-Zélande en 1993, puis à la première tournée professionnelle en Afrique du Sud en 1997, puis voir comment cela s’est développé après cela a été une véritable éducation.

Robson dit que travailler avec les Lions signifiait tout pour lui

« Je ne peux qu’imaginer le sentiment que les joueurs ont d’avoir été choisis, et en regardant ma récolte actuelle de joueurs et la joie sur leurs visages lorsque leur nom est annoncé, c’est la même chose pour le personnel de l’arrière-boutique – il n’y a rien de mieux qu’une tournée Lions.

« C’est, pour moi, le summum. Les Coupes du monde de rugby sont formidables, le camp international est fantastique, mais les Lions sont l’endroit où tout le monde veut être, et cela inclut les médecins. »

Pendant 20 ans, le Dr Robson a été une figure notable en marge des matchs de la tournée Lions, se précipitant pour soigner les joueurs touchés et célébrant sauvagement les essais marqués.

Au cours des 30 dernières années, Robson a fait de même lors des matchs de test en Écosse. D’où vient sa passion ?

« J’ai joué à un niveau relativement bas, et en plus d’être médecin, je suis un kinésithérapeute qualifié, et j’en suis très fier et j’aide à faire des petits bouts avec les autres kinés.

« Bien sûr, cela m’a aidé à décrocher mon premier emploi Lions car cela signifiait qu’ils avaient effectivement deux kinés et un médecin.

« La passion vient du lien que vous créez avec les joueurs.

La sélection pour participer à la tournée des Lions en Australie en 2013 signifie que Robson a effectué six tournées consécutives

« Donc, en dehors du terrain, ça compte autant que sur le terrain. Si vous avez assez d’intérêt, vous assistez aux réunions d’équipe, vous écoutez les appels des alignements, vous regardez les mouvements de dos, car cela fait partie intégrante d’une bonne gestion de jeu .

« Vous pouvez deviner ce qui se passe et à peu près où les points de contact vont venir, et cela vous permet simplement d’être plus alerte.

« J’ai un peu atténué mes célébrations au bord du terrain en vieillissant. Le fait est que je pense que vous devez avoir une passion pour le sport – il n’y a rien de mal à cela – mais au bord du terrain, vous devez être cool comme de la glace .

« Je finirai souvent le match sans savoir qui a marqué, par exemple. Je saurai si nous avons gagné ou perdu, mais vous vous concentrez principalement sur les blessures.

« Quand je me souviens de jeux, malheureusement, je sais que vous [Will Greenwood] n’étaient qu’à cinq mètres de la mi-chemin lorsque vous avez été blessé. Je sais exactement où était Thom Evans sur le terrain du Millennium Stadium [neck dislocation in Wales vs Scotland Test in 2010]. C’est ce genre de choses qui me vient à l’esprit.

« En plus de cela, les faits saillants le font. Je suis toujours étonné que Jerry [Guscott] était là où Gregor Townsend aurait dû être en 1997 et il en a vécu. Il n’aurait pas pu mieux frapper. »

Le Dr Robson a travaillé à son 250e test en Écosse lors des Six Nations 2021

De retour à la première tournée Lions de Robson en 1993, il avait à peine travaillé avec l’Écosse et ne connaissait presque aucun des joueurs. Cette première tournée était-elle intimidante ou difficile ?

« C’était effrayant, mais vous devez vous rappeler qu’en 1993, il était assez facile pour les joueurs de savoir qui était la direction car nous n’étions que cinq.

« Ian McGeechan et Dick Best étaient les entraîneurs, Geoff Cooke était le manager, puis moi-même et Kevin ‘Smurf’ Murphy.

« C’était un groupe plus petit et il n’y avait pas de cachette. Nous avons fait divers trucs et morceaux de liaison, puis vous êtes dans l’avion.

« Ensuite, c’était à vous d’apprendre à connaître tout le monde, et ce que Schtroumpf m’a appris, c’est que nous avons fait de notre salle médicale une journée portes ouvertes, et les garçons pouvaient entrer à tout moment ou à tout moment.

« Vous n’aviez pas de temps libre dédié, vous vous êtes juste rendu disponible, et cela a permis aux gens d’entrer et de se détendre.

« Smurf était un représentant fantastique de cet environnement. Rala [Patrick O’Reilly] d’Irlande avait la même philosophie que l’homme de kit sur les tournées Lions. Sa chambre était une pièce ouverte, il fournirait du thé et un peu de sanctuaire.

« Et cela permet simplement aux gens de s’ouvrir, et vous gagnez cette confiance. »

Le Dr Robson dit que créer des liens avec les joueurs et un sanctuaire pour qu’ils se détendent en tournée est énorme

En repensant aux six tournées Lions sur lesquelles il a travaillé entre 1993 en Nouvelle-Zélande et 2013 en Australie, Greenwood a demandé à Robson de sélectionner ce qui lui vient à l’esprit :

1993 contre la Nouvelle-Zélande – « Être invité à jouer le demi de mêlée à l’entraînement des attaquants, recevoir le ballon du haut d’un alignement et se faire complètement fondre. Et je ne me souviens pas qui l’a fait !

« Je pense que c’était Wade Dooley mais je ne m’en souviens vraiment pas. »

1997 contre l’Afrique du Sud – « Cela doit être à Durban et ce coup de sifflet final, et sachant que nous avions gagné la série. C’était le chaos absolu. J’étais alors coincé avec un joueur qui ne pouvait pas uriner pour le contrôle antidopage, et donc nous étaient en retard aux célébrations et ma mémoire vive est entrée dans la salle de l’équipe alors que Keith Wood rasait la tête d’Ian McGeechen.

« Je pense que j’étais la seule personne qui était éveillée dans l’avion de Durban à Johannesburg [for third Test], et je me souviens avoir regardé autour de moi et pensé que nous ne volions que sur des vapeurs, et ce n’est pas du carburant d’aviation. »

La mer de fans rouges des Lions est quelque chose qui reste avec Robson après avoir travaillé sur les tournées

2001 contre l’Australie – « Le souvenir dominant là-bas était la première mer de rouge. C’était le premier vrai soutien des Lions partout où vous vous déplacez.

« Les gens venaient vers vous dans la rue et discutaient avec les Lions, et c’était juste une période folle. La nature amicale des touristes est mon souvenir primordial là-bas.

« L’essai de Jason Robinson lors du premier test est également l’un de mes essais préférés de tous les temps car il s’est déroulé de notre côté, et nous avions une vue en tribune. »

Regardez chaque match de la tournée Lions en direct, uniquement sur Sky Sports Obtenez Sky Sports aujourd’hui à partir de seulement 18 £ supplémentaires par mois

2005 contre la Nouvelle-Zélande – « Pluie absolument verglaçante lors du premier test, et blessure à l’épaule de Brian O’Driscoll.

« Il y avait du grésil, de la neige, des gens souffrant d’hypothermie. »

2009 contre l’Afrique du Sud – « Le deuxième test. Sans doute le match test le plus brutal et le plus physique que nous ayons vu à bien des égards.

« D’autres personnes l’ont dit, mais je me souviens avoir dit à la presse par la suite que c’était vraiment brutal et que nous devions commencer à regarder comment nous pourrions sortir les gens du gymnase, prendre un peu de taille, le fait que les collisions devenaient de plus en plus importantes et plus grand et comment nous reviendrions à l’apogée de l’habileté et de la recherche d’espace.

Le deuxième test en Afrique du Sud en 2009 reste le match le plus physique que Robson ait vu

« Ce n’était pas vraiment, vraiment un problème médical, mais cela a été provoqué par le fait que le jeu était si physique. Nous avons fini par emmener les gens à l’hôpital, tout comme eux. »

2013 contre l’Australie – « La mer de rouge à nouveau et les essais multiples lors de la troisième victoire du Test.

« Et juste wow: le niveau de compétence était tout. La nuit, il est apparu qu’il n’y avait pas de supporters australiens là-bas.

« C’était comme une véritable armée rouge. »

En 2013 en Australie, les supporters Lions reviennent au premier plan de l’esprit de Robson

Enfin, Robson a évoqué sa grande déception d’avoir raté la tournée 2017 en Nouvelle-Zélande :

« C’était dévastateur.

« Je n’ai jamais vraiment compris que les joueurs n’étaient pas sélectionnés, mais ne pas être sélectionné pour ce qui aurait été ma septième tournée Lions était absolument dévastateur.

« Je me souviens de l’appel téléphonique et je me souviens avoir été absolument bouleversé.

« J’ai téléphoné à Gregor Townsend, qui venait d’être nommé entraîneur de l’Écosse pour la tournée d’été à venir, et j’ai dit : ‘Je n’ai pas été sélectionné pour la tournée Lion, j’espère que vous m’emmenerez sur la tournée en Écosse ? ‘, et il a dit: ‘C’est leur perte et notre gain.’

Depuis qu’il a raté les Lions lors de leur tournée 2017 en Nouvelle-Zélande, Robson a continué à travailler pour l’Écosse et a décroché un MBE en 2018.

« Cela m’a fait du bien, et j’ai apprécié cet été parce que c’était le premier de Gregor en tant qu’entraîneur-chef de Test, et cela a permis de créer de nouveaux liens. Je m’étais occupé de lui en tant que joueur et nous avons un lien spécial. Mais pas pour être sélectionné était dévastateur.

« Je n’ai aucun regret et je souhaite le meilleur à tout le monde sur la tournée 2021, car une fois Lion toujours Lion, vous ne pouvez avoir que de l’admiration pour ce que font les gars.

« Je suis ravi cette année que nous ayons beaucoup plus de représentations d’Écosse sur la tournée, et certains des gars se rendront compte que les histoires que j’ai racontées au fil des ans, tout est vraie et c’est un endroit merveilleux où être, quoique un peu réduit sans supporters ni soutien de voyage.

« C’est toujours la meilleure tournée à faire. »