Le géant des moteurs de recherche Google a célébré vendredi le Dr James Naismith, éducateur physique, professeur, médecin et entraîneur canado-américain avec un doodle vibrant. Naismith a inventé le jeu de basket-ball en 1891.

Ce jour de l’année suivante, Naismith a annoncé le nouveau jeu et ses règles originales dans les pages de «The Triangle», un journal de l’école Springfield College. Depuis ses humbles débuts dans un gymnase scolaire, le sport est devenu un colosse international joué dans plus de 200 pays aujourd’hui.

James Naismith est né le 6 novembre 1861, près de la ville d’Almonte en Ontario, au Canada. Il a obtenu un baccalauréat en éducation physique de l’Université McGill et, en 1890, a accepté un poste d’instructeur au YMCA International Training College à Springfield, Massachusetts. Ici, il a été chargé de développer un jeu en salle qui pourrait occuper les étudiants pendant les hivers impitoyables de la Nouvelle-Angleterre. Avec deux paniers de pêche, un ballon de foot et seulement dix règles, le jeu du «basket ball» est né.

Introduit dans la classe de Naismith le 21 décembre 1891, le jeu présentait initialement des équipes de neuf joueurs et des éléments combinés de sports de plein air tels que le football américain, le football et le hockey sur gazon. Malgré le scepticisme initial, le sport a explosé en popularité au cours des années suivantes et, en 1936, le basketball a fait ses débuts olympiques à Berlin, en Allemagne. Nul autre que le fondateur du sport, James Naismith, a lancé la balle pour le tip-off pour commencer le premier match.

Naismith a envisagé le basket-ball comme un moyen pour tous les élèves de s’améliorer physiquement et mentalement. Le sport a été introduit à une époque où les écoles étaient séparées, mais Naismith considérait tout le monde comme quelqu’un avec un potentiel pour le jeu. Au cours de sa vie, il a pris des mesures pour aider le basket-ball à atteindre plus de jeunes, et il est depuis devenu un phénomène mondial qui traverse les barrières raciales et de genre.

En 1959, le Naismith Basketball Hall of Fame a été incorporé à Springfield, Massachusetts, et cette Mecque de l’histoire du basket-ball perpétue l’héritage de Naismith à ce jour.